#Bottlecapchallenge to kolejne instagramowe wyzwanie, które podbiło świat mediów społecznościowych. Uległy mu największe gwiazdy, które chętnie chwalą się w sieci nagraniami z realizacją wyzwania. Jako jeden z pierwszych w #bottlecapchallenge wziął udział Jason Statham, potem przyszła kolej na Justina Biebera, a nagranie Mariah Carey jest prawdziwym hitem!

Na czym polega #bottlecapchallenge?

Kolejne wyzwanie po słynnym #IceBucketChallenge czy #10YearChallenge polega na odkręceniu korka od butelki za pomocą wykopu z półobrotu, tak jak to robił słynny Chuck Norris. Wykop musi być na wysokości głowy, aby zadanie było zaliczone. Po wykonaniu wyzwania do dalszej zabawy można zaprosić kolejnych uczestników! Internauci masowo biorą udział w #bottlecapchallenge. Wśród polskich sław to wyzwanie podjęli m. in. Anna i Robert Lewandowscy. Zobaczcie, czy im się udało!

