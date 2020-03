Borys Szyc został ojcem! Aktor pokazał zdjęcie synka i zdradził jego imię. Jest piękne!

Cudowna wiadomość! Borys Szyc i jego żona, Justyna Nagłowska, zostali rodzicami. Na świecie pojawił się ich upragniony synek. Aktor z dumą pochwalił się na Instagramie zdjęciem całej szczęśliwej trójki. Przy okazji zdradził również imię chłopca. Jest naprawdę piękne!

Ostatnie miesiące były dla Borysa Szyca pasmem nieustających sukcesów nie tylko w życiu zawodowym, ale przede wszystkim prywatnym. Pod koniec 2019 roku aktor wziął ślub ze swoją wieloletnią partnerką, Justyną Nagłowską. Chwilę wcześniej para ogłosiła, że spodziewa się swojego pierwszego wspólnego dziecka.

Teraz chłopiec jest już z nimi. Syn Borysa Szyca i Justyny Nagłowskiej urodził się 21 marca. Do tej pory nie zdradzała, jakie imię wybrała dla malca. Jednak teraz aktor z dumą je ogłosił. Przy okazji pochwalił się na Instagramie uroczym zdjęciem, na którym można zobaczyć nie tylko świeżo upieczonych rodziców, ale przede wszystkim uroczego malucha.

Pojawił się u nas w pierwszy dzień wiosny. W najdziwniejszą wiosnę, jaką pamiętam. Ma na imię Henryk. Jak jego pradziadek. Jest zdrowy, malutki i tak piękny, że powstrzymuje się by go nie zjeść. Bo schrupałbym mu stópki i rączki... A pachnie jak najpiękniejsze wspomnienia z dzieciństwa. Jego mama jest najdzielniejszą i najpiękniejszą kobietą jaką znam. Cóż to za szczęście. Cóż to za dziwny czas. Pokolenie korona rusza w ten dziwny świat. My mamy nadzieję, że będzie lepszy, on ma teraz ochotę na mleko. I tyle go teraz obchodzi. I żeby być blisko. Jesteśmy. Bądźcie zdrowi❤️🙏