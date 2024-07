Borys Szyc rzadko kiedy wypowiada się na temat swojego życia prywatnego. Jeśli już to robi - o jego wyznaniach mówią potem wszyscy. Nie inaczej było wtedy, kiedy pojawił się na okładce "Vivy!". Rozmowie towarzyszyła gorąca sesja. Przypomnijmy: Szyc nie poprzestał na odważnym wywiadzie. W "Vivie!" pokazał się też kompletnie nago

Nie da się ukryć, że o Borysie dużo mówiło się w kontekście jego byłych partnerek - Kai Śródki i Zosi Ślotały, które znakomicie wykorzystały znajomość z aktorem. W nowym wywiadzie dla "Twojego Stylu" aktor opowiedział nieco więcej niż zawsze o związkach ze stylistkami. Jego słowa można potraktować z pewną uszczypliwością w kierunku do celebrytek:

W internecie krążył filmik z parą staruszków. Zapytani o to, jak im się udało, odpowiedzieli, że są z czasów, kiedy gdy coś się zepsuło, to się naprawiało. A dziś są takie czasy, kiedy jak coś się zepsuje, to się kupuje nowe. I to dotyczy także relacji. Zmieniły się obyczaje. Nie wiem, czy to jest dobre, czy złe. Może trwanie w złym związku nie jest mądre? Może lepiej stworzyć nowy, nie popełniając błędów z poprzedniego? - przekonuje Szyc