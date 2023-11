Znakomita rola Joanny Kulig w "Zimnej Wojnie" nie uszła na uwadze również Stevenowi Spielbergowi. Reżyser zaprosił aktorkę nawet do siebie na rozmowę! Gwiazda więcej o spotkaniu opowiedziała w polskim magazynie "Vogue".

To prawda. Spielberg napisał do mnie maila, że bardzo mu się podobał film i chce mnie poznać. Gdy Maciek (mąż aktorki - red.) go przeczytał, spadł z krzesła. Spielberg jest jego ukochanym reżyserem. Maciek zaczął reżyserować po obejrzeniu "Parku Jurajskiego". Rozpłakał się ze szczęścia i nie mógł mi darować, że mnie to nie rusza. A ja akurat byłam myślami gdzie indziej. No, ale oczywiście też się cieszyłam - powiedziała Joanna.