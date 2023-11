Borys Szyc i Justyna Nagłowska poznali się 18 lat temu. Między nimi od razu zaiskrzyło! Para poznała się na planie Teatru Telewizji. Borys Szyc występował w sztuce u boku Krystyny Jandy. Z kolei Justyna Nagłowska była asystentką aktorki. Niemal od razu pojawiła się między nimi namiętność. Niestety, oboje byli wtedy zbyt młodzi, aby prawidłowo rozwinąć tę relację. 10 lat później ich drogi znowu się skrzyżowały. Borys Szyc wypatrzył zdjęcie byłej ukochanej na jednym z portali społecznościowych.

- Siedziała sama na wydmie ... Od razu poczułem, że jest coś nie tak. Smutna? Samotna? Zdjęcie mnie na tyle poruszyło, że zaproponowałem wspólny obiad. Przyjechała na rowerze, który został już w restauracji na dłużej. Tamto spotkanie przewróciło nasze życie do góry nogami. Zakochałem się na nowo. Justyna to piękna, mądra i dojrzała kobieta. Poznałem ją w trudnym momencie życia. Rozwodziła się, oboje mamy dzieci. Do tego doszła moja choroba alkoholowa, z którą się zmagałem. Poszliśmy na terapię, bo bardzo zależało nam na związku. Nie znam wielu par, które przeszły tak dużo w takim krótkim czasie, tak diametralnie zmieniając swoje życie i sprawdzając się w ekstremalnych sytuacjach. A my przetrwaliśmy! Co stanowi naszą wielką siłę - wyznał niedawno Borys Szyc w wywiadzie dla magazynu "Pani".