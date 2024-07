Wczoraj amerykańskim show-biznesem wstrząsnęło opublikowane w sieci nagranie, na którym widać bójkę siostry Beyonce z Jayem-Z. Solange Knowles zaatakowała męża piosenkarki w windzie, raz po raz okładając go pięściami. Co ciekawe, w windzie była również Beyonce, ale gwiazda zachowywała się tak, jakby dantejskie sceny w ogóle nie rozgrywały się na jej oczach. Przypomnijmy: SZOK! Siostra Beyonce pobiła się z Jayem-Z! Wyciekło wideo z bójki

Rzecznicy prasowi gwiazd nie skomentowali jeszcze skandalu, ale wyciek wideo z bójki otworzył prawdziwą puszkę pandory i internet obiegły kolejne sensacyjne doniesienia. Amerykańskie portale i blogi mają w tradycji artykuły określane "Blind Items", w których opisują skandaliczne sytuacje z życia gwiazd, ale bez podawania konkretnych nazwisk, bo to mogłoby się skończyć kosztownymi procesami. Są jednak umieszczone w nich wskazówki, które pozwalają czytelnikom stosunkowo łatwo zidentyfikować celebrytów.

Teraz, niemal rok po publikacji, jedno z takich "Blind Items" zostało rozwiązane i bohaterami tej historii okazała się właśnie Beyonce i Jay-Z. Historia wydaje się być nieprawdopodobna, a miało do niej dość przed występem artystki na Super Bowl w lutym 2013 roku.



Beyonce, Kelly Rowland, Michelle Williams i Jay-Z siedzieli w tzw. green-roomie, oczekując na zakończenie pierwszej połowy meczu o Super Bowl, po której Knowles miała wystąpić na scenie. Oprócz nich w pomieszczeniu byli jeszcze ochroniarze i kilku pracowników oraz asystentów gwiazd. Beyonce siedziała w rogu pokoju i wymieniała z kimś smsy, podczas gdy Jay-Z próbował zwrócić jej uwagę, ale ona pozostała niewzruszona. To doprowadziło go do prawdziwej furii i gwiazdor wyrwał żonie z ręki telefon, gdzie odkrył, że pisze ona z innym mężczyzną, więc zaczął przeglądać całe archiwum. Wtedy już totalnie eksplodował i zaczął krzyczeć na nią "Ty pierdolona dziwko! Ty pierdolona dziwko!", robiąc to coraz głośniej. Ochrona spojrzała tylko na siebie nerwowo, ale nikt nie zareagował. Co więcej, wszystkie osoby obecne w pokoju nie zdawały się nawet zaskoczone zachowaniem pary. Beyonce rzuciła się na Jaya i próbowała wyrwać mu telefon, co doprowadziło tylko do kolejnych wyzwisk. Nie przejmowali się też obecnością córki. Na nikim nie zrobiło to jednak wrażenia, bo zarówno pracownicy pary, jak i ich bliscy, są już przyzwyczajeni do tego typu zachowań - czytamy na BlindGossip.com.