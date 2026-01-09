27 grudnia 2025 roku media obiegła wiadomość, że Viki Gabor wzięła ślub według romskiej tradycji z 19-letnim Giovannim Trojankiem. O ceremonii poinformował publicznie dziadek pana młodego, Bogdan Trojanek, który na nagraniu zdradził, że młoda para „uciekła sobie”, tak jak ich przodkowie. Teraz w najnowszym wywiadzie Trojanek zdradził nieco więcej faktów na temat ukochanego 18-letniej artystki.

Kim naprawdę jest ukochany Viki Gabor?

Giovanni, mąż Viki Gabor, ma 19 lat i pochodzi z wpływowej romskiej rodziny. Jego dziadek, Bogdan Trojanek, to znany muzyk i lider zespołu Terne Roma. Giovanni dorastał w Wielkiej Brytanii, gdzie również obecnie studiuje.

Nie bez znaczenia jest fakt, że Giovanni urodził się w Wielkiej Brytanii i nie mówi biegle po polsku. Według słów jego dziadka, zna jedynie podstawowe zwroty w języku polskim.

On urodził się w Wielkiej Brytanii. Nie mówi dobrze po polsku, zna podstawowe rzeczy, ale jak dziennikarz zada mu pytanie, to on biedny nie odpowie i Viki będzie musiała go ratować - przekazał w rozmowie z Kozaczkiem Bogdan Trojanek

Co planują młodzi małżonkowie? Bogdan Trojanek mówi wprost

Choć ceremonia ślubna odbyła się w Krakowie, przyszłość młodej pary może być związana na przykład z Wielką Brytanią. Giovanni studiuje na Wyspach, a jego dziadek zapewnił, że młodzi mają pełną swobodę w wyborze miejsca zamieszkania. W Polsce zaś czeka na nich posiadłość w Szczecinku, należąca do Giovanniego.

W rozmowie z Kozaczkiem Bogdan Trojanek zabrał również głos ws. powiększenia rodziny Viki Gabor i Giovanniego. Dziadek ukochanego 18-letniej piosenkarki przyznał wprost:

My nie wnikamy. To już decydują oni kiedy są gotowi. (...) Przyjdzie pora. Jak będzie w stanie błogosławionym to będziemy się cieszyć. Na razie nadal robi karierę, oni się bawią, latają sobie i niech się cieszą życiem. Tak to powinno wyglądać - podkreślił

Fot. Instagram bogdantrojanek

