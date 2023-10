Blanka ostatecznie w finale Eurowizji 2023 zajęła 19. miejsce, ale mimo kontrowersji, jakie od początku wywoływała zdołała zdobyć sympatię widzów, a jej występ był jednym z najbardziej komentowanych w mediach społecznościowych. Tymczasem stacja BBC postanowiła sobie zażartować z polskiej reprezentantki. Ich żart może zaskakiwać, ale uderza w czuły punkt...

Blanka Strajkow od momentu preselekcji do finału Eurowizji zrobiła ogromne postępy, co podkreślali zarówno komentatorzy, jak i fani Eurowizji. Ostatecznie w finale Blanka zajęła 19. miejsce, ale głosy publiczności dały jej 8. miejsce, co świadczy o tym, że widzowie byli o wiele łaskawsi niż jury i Polska reprezentantka ostatecznie podbiła ich serca. Niestety nie wszyscy docenili występ Blanki, a stacja BBC pozwoliła sobie nawet na żart z Polski. Chodzi o ilość efektów specjalnych, jaka pojawiła się podczas występu Blanki.

"Us: How many effects do you want? Poland: Yes". [tłum. "My: Ile efektów specjalnych chcecie? Polska: Tak"] - czytamy na koncie stacji na Twitterze.