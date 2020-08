Blanka Lipińska zażenowana zachowaniem polskich turystów na wakacjach! "My nie jesteśmy zwierzętami"

Blanka Lipińska i Baron aktualnie wypoczywają na rajskich wakacjach. Para wybrała się na Kretę i zameldowała w luksusowym hotelu. Jak się okazało ostatnio zakochani doświadczyli podczas urlopu nieprzyjemnej sytuacji ze strony... polskich turystów! Autorka "365 dni" postanowiła opowiedzieć o tym na swoim InstaStory. Co się stało? Zobaczcie!

Blanka Lipińska i Baron znów wybrali się na urlop do Grecji. Pisarka i muzyk wypoczywali w tym samym miejscu kilka tygodni temu i wygląda na to, że bardzo im się spodobało, ponieważ zdecydowali się zameldować w tym samym luksusowym hotelu. Para niedawno świętowała również pół roku swojego związku! Widać, że są w sobie bardzo zakochani i spędzają ze sobą każdą wolną chwilę.

Ale podczas rajskich wakacji wydarzyła się również pewna nieprzyjemna sytuacja dla Blanki i Barona - i to ze strony polskich turystów! Pisarka postanowiła opowiedzieć o tym wydarzeniu na swoim InstaStory.

Zdarzyła się też dzisiaj sytuacja bardzo niekomfortowa. Poszliśmy sobie do siostrzanego hotelu za płotem, tam są zjeżdżalnie wodne. I była tam polska rodzina – pani koło pięćdziesiątki z córką nastolatką, która z ukrycia robiła nam zdjęcia. Do nas wystarczy podejść i poprosić. Nie trzeba robić zdjęć zza pleców i kiedy my widzimy, że są nam robione, to chować telefon i palić głupa. My jesteśmy ludźmi. My nie jesteśmy zwierzętami. I tak dzielimy się ogromną częścią naszego życia z wami i ufamy, że szanujecie to, kiedy my również mamy swój czas wolny. Właśnie po to, między innymi, jeździmy do takich hoteli jak ten. Dlatego na przyszłość taka ogromna prośba ode mnie i od Alka: wystarczy podejść i zapytać – powiedziała Blanka Lipińska na swoim InstaStory.