Blanka Lipińska i Baron wybrali się na wakacje! Zobaczcie, gdzie wypoczywają

Blanka Lipińska podczas relacji na InstaStories pokazała nagrania z wakacji z Baronem. Wszystko wskazuje na to, że para po raz kolejny wybrała się do Grecji. W tym samym miejscu autorka powieści erotycznej "365 dni" i muzyk zespołu "Afromental" bawili się zaledwie kilka tygodni temu. Zobaczcie, jak teraz wypoczywają na urlopie. Baron dla swojej ukochanej zagrał nawet na fortepianie!

Blanka Lipińska i Aleksander Baron są parą już od ponad pół roku. Zakochani początkowo ukrywali swój związek, ale po jakimś czasie pokazali w sieci pierwsze wspólne zdjęcie. Dziś Blanka i Baron bardzo chętnie chwalą się swoim szczęściem i nie ukrywają, że połączyło ich prawdziwe uczucie.

To już pół roku 😍 Tak, wiem jestem romantyczna jak nastolatka i dobrze mi z tym 🙌🏼😁 Tak, liczę miesiące i uwielbiam to 🤷🏼‍♀️😂🎉 Zdawałam maturę z historii, może to ma jakieś znaczenie 🤔 A tak poważnie 😁... super jest być Twoją dziewczyną @alekbaron ❤️💋🔥🎸🥂✨🙏🏼🍦 - napisała ostatnio Blanka.