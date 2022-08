Głośny film " 365 dni " na podstawie bestsellerowej powieści Blanki Lipińskiej ma ogromne szanse na nominacje do jednej z najbardziej znanych nagród filmowych. Ale nie jest to w świecie filmu specjalny powód do dumy, chodzi bowiem o nominację co Złotych Malin! Tym bardziej zaskakuje reakcja Blanki Lipińskiej. Okazuje się, że szansa na nagrodę za najgorszą produkcję filmową dla obrazu na podstawie jej książki, to dla gwiazdy powód do ogromnej radości, a wręcz spełnienie jednego z największych marzeń! Blanka Lipińska wyjaśniła fanom, dlaczego tak liczy na tę statuetkę pomalowaną na złoto za niecałe 5 dolarów! Powód zaskakuje. Blanka Lipińska zaskakuje reakcją na nominację "365 dni" do Złotych Malin Blanka Lipińska aktualnie przebywa na wakacjach, ale zdecydowała się odnieść się do informacji portalu AwardsWatch.com, który podał długą listę filmów ubiegających się o nominację do anty-Oscarów. Oficjalna "krótka" lista zostanie ogłoszona dopiero 14 marca, ale według zagranicznych mediów film "365 dni" ma szansę na Złotą Malinę w aż w siedmiu kategoriach (Najgorszy film, Najgorszy reżyser, Najgorszy aktor, Najgorsza aktorka, Najgorsze ekranowe kombo, Najgorszy scenariusz, Najgorszy remake). Jednak dla Blanki Lipińskiej to powód do radości i szansa na spełnienie marzenia: Moim marzeniem było dostać tę nagrodę. Trzymajcie mocno kciuki, by chociaż jedna trafiła w moje ręce - napisała na Instagramie Blanka Lipińska. Autorka bestsellerowej powieści "365 dni" zdradziła swoim fanom, dlaczego tak bardzo cieszy się z nominacji filmu do Złotych Malin. Okazuje się, że najważniejsze dla Blanki Lipińskiej jest doborowe towarzystwo! A czy ktoś się zastanawiał dlaczego tak się cieszę i marzę o tym, to dość...