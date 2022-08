Blanka Lipińska skrytykowana za "krzywe nogi". Jest mocna odpowiedź

Blanka Lipińska na początku roku, kupiła nowy apartament i już stawia gruntowny remont. Znana z zamiłowania do mediów społecznościowych autorka "365 dni" chętnie dzieli się więc z fanami kolejnymi etapami projektowania jej wymarzonego gniazdka. Teraz pisarka zdecydowała się pokazać, jak wygląda jej nowa jadalnia. Te dodatki robią wrażenie, ale popatrzcie tylko na imponującą fototapetę oraz żyrandol. Zobacz także: Blanka Lipińska rezygnuje z dalszych części "365 dni"! "Bardzo bałam się tej chwili…" Blanka Lipińska urządza swój nowy apartament Blanka Lipińska należy do tych gwiazd, które chętnie dzielą się w mediach społecznościowych szczegółąmi swojego życia. To właśnie za pośrednictwem Instagrama pisarka nie tylko zdradza smaczki dotyczące produkcji filmu "365 dni" , dzieli się z internautami makijażowymi, włosowymi i modowymi inspiracjami, promuje swoje urodowe triki , a także relacjonuje swoją codzienność. Teraz, gdy zdjęcia do kulowego erotyku już się zakończyły, a artystka zrezygnowała z kolejnych części "365 dni" , może wreszcie skupić się wyłącznie na sobie. By nieco odetchnąć od wiru pracy celebrytka udała się na zasłużone egzotyczne wakacje, ochoczo dzieląc się zapierającymi dech widokami za pośrednictwem swojego InstaStories. Podczas, gdy autorka "365 dni" wyleguje się na plaży, w jej nowym mieszkaniu zachodzi prawdziwa, spektakularna metamorfoza, za którą odpowiedzialna jest projektantka wnętrz Aleksandra Ziareq. Do tej pory Blanka pochwaliła się w sieci ociekającą luksusem łazienką , w której dominuje biało-czarny marmur oraz czarne dodatki, a także mroczną, imponującą kuchnią, która nie wszystkim fanom pisarki przypadła do gustu. Co ciekawe emocje budzi nie...