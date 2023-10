Blanka Lipińska na dobre ruszyła z promocją ekranizacji kolejnej części "365 dni". Pisarka została zaproszona do brazylijskiej telewizji, gdzie była gościem show "The Noite". Prowadzący program na żywo przeprowadził rozmowę z pisarką po angielsku. Mimo że Blanka Lipińskie dość płynnie odpowiadała na zadawane pytania w obcym języku, to fani wytknęli jej kilka gramatycznych błędów. Po swoim występie, Blanka powiedziała co myśli na temat krytyki ze strony internautów.

Blanka Lipińska odpowiada na krytykę jej angielskiego w brazylijskim show

Blanka Lipińska większość czasu ostatnio spędza za granicą. Tylko w ciągu jednego roku odwiedziła Meksyk, Tajlandię, Hiszpanię, Grecję oraz Turcję. Niestety jak to w podróży, pojawiają się czasem komplikacje, i tak Blanka Lipińska utknęła ostatnio na lotnisku w Turcji. Gwiazda wróciła z wakacji do Polski tylko na chwilę, ponieważ w piątek miała zaplanowany kolejny, tym razem, służbowy wyjazd. Pisarka poleciała w piątek do Sao Paulo w Brazylii, gdzie wystąpiła w programie "The Noite". Blanka Lipińska, która już jakiś czas temu zapowiedziała kolejną część ekranizacji "365 dni", właśnie ruszyła z promocją filmu na podstawie jej książki.

Blanka w rozmowie z prowadzącym show Danilo Gentili rozmawiała o nowym hicie Netflixa w języku angielskim. Fani, którzy mieli okazję obejrzeć występ polskiej pisarki, skrytykowali jej umiejętności posługiwania się językiem obcym. Gwiazda postanowiła odpowiedzieć w swoim stylu...

Chciałabym powiedzieć wszystkim stróżom języka angielskiego, że I don't give a f*ck, jakim angielskim operuję. Uważam, że jednym z większych problemów ludzi, którzy chcieliby mówić po angielsku, jest to, że starają się mówić poprawnie, przez co mają blokadę językową - odpowiedziała oburzona Blanka Lipińska.

Gwiazda zdradziła fanom, że od lat posługuje się językiem angielskim i doskonale wie, że znajomość wszystkich zasad gramatyki nie warunkuje możliwości dogadania się za granicą.

Ja doskonale porozumiewam się po angielsku od lat. To, że mówię niegramatycznie, niezgodnie z ich chyba 16 czasami, w ogóle mi nie przeszkadza. Najważniejsze jest dla mnie, że robię interesy po angielsku, wszyscy mnie rozumieją. Robię filmy po angielsku i też wszyscy mnie rozumieją. Podróżuję po całym świecie - wszyscy mnie rozumieją, więc nie obchodzi mnie wasza poprawność językowa. Dla mnie najważniejsze jest to, że ja się porozumiewam - powiedziała na Instagramie gwiazda.

Instagram/blanka_lipinska

Blanka Lipińska jest bardzo zadowolona ze swojego występu w brazylijskiej telewizji. Pisarka wytłumaczyła Polakom, że "The Noite", w którym wystąpiła, to odpowiednik show prowadzonego przez Kubę Wojewódzkiego. Poniżej możecie zobaczyć jej występ:

Pisarka jeszcze przez kilka najbliższych dni zostanie w Brazylii. Niestety nie ma czasu na zwiedzanie. Gwiazda wyznała na Instagramie, że Sao Paulo jest niebezpiecznym miastem, więc ona sama nie rusza się z hotelu. Dopiero w niedzielę wybierze się na plażę, z której zda relację swoim fanom na Instagramie.

