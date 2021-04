Blanka Lipińska wyprzedaje szafę i ubrania od Barona! Autorka "365 dni" już planuje przeprowadzkę do własnego mieszkania

Od czasu rozstania Blanki Lipińskiej z Aleksandrem Baronem minęło sporo czasu, a w życiu autorki "365 dni" zaszły duże zmiany! Blanka Lipińska ma za sobą kilka egzotycznych podróży, a ostatnio zdecydowała się na poważny krok i kupiła swoje pierwsze mieszkanie. Wygląda na to, że ta inwestycja i przeprowadzka w niedalekiej przyszłości zmoblizowały gwiazdę do wyprzedazy swojej szafy. Znalazły się tam prawdziwe perełki, a wśród nich koszula od Barona! Wyprzedała się błyskawicznie...

Blanka Lipińska wyprzedaje swoją szafę, znalazły się tam ubrania od Barona!

Blanka Lipińska opublikowała na Instagramie zdjęcie z kluczami do swojego nowego mieszkania. Celebrytka już zapowiada, że szykuje się poważny remont i zdecydowała się wyburzyć wszystkie ściany, które można zburzyć. Autorka "365 dni" zapowiada, że to będzie to mieszkanie inne niż wszystkie. Wygląda na to, że projekt będzie wyjątkowy!

Stało się ‼️

Kupiłam swoje pierwsze mieszkanie 🙌🏼

Teraz czekają mnie tygodnie burzenia. Na bank będzie to mieszkanie inne niż wszystkie, a dlaczego to zobaczycie jak skończymy 😈 - napisała Blanka Lipińśka na Instgaramie.

Widmo przeprowadzki zmobilizowało Blankę Lipińską do zrobienia porządków w swojej garderobie i zdecydowała się na wyprzedaż szafy w jednym z serwisów sprzedażowych. Wśród sprzedawancy ubrań znalazły się markowe buty, bluzki, które gwiazda miała na sobie podczas rówżnego rodzaju eventów oraz koszula Aleksandra Barona, którą od niego dostała!

Koszula od Alka Barona, nawet Wam się w nią ubiorę. Kiedyś nosił ją Alek Baron, potem nosiłam ją ja, a teraz może ją nosić któraś z was.

Okazuje się, że fanki Blanki Lipińskiej nie zawiodły jej i ubrania, które wystawiła wyprzedały się błyskawicznie:

Kochane wykupiłyście w 30 minut to, co ja i moja menadżerka szykowałyśmy kilka dni. Zrobię jeszcze taką wyprzedaż na Vinted, bo jak wiecie czeka mnie przeprowadzka.

Czekacie na kolejną wyprzedaż autorki "365 dni"?

Instagram

Wśród wyprzedawanych ubrań znalazł się też szlafrok od Michele'a Morrone, który był podarunkiem od włoskiego aktora.

Z pewnością już niebawe Blanka Lipińśka będzie relacjonowała urządzanie kolejnego mieszkania. Tym razem wystój ma być zupełnie inny!