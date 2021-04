Blanka Lipińska tłumaczy, jak zarezerwowała hotel w Sopocie pomimo obostrzeń! 

Blanka Lipińska skomentowała zdjęcia paparazzi na których widać, jak bez maseczki ochronnej wychodzi z jednego z sopockich hoteli. Jak autorce głośnej powieści erotycznej "365 dni" udało się zarezerwować pobyt w hotelu pomimo obowiązujących obostrzeń? Blanka Lipińska podczas relacji na InstaStories zdradziła, jak udało się jej wyjechać w dobie pandemii koronawirusa. Sprawdźcie, co powiedziała!

W związku z pandemią koronawirusa w Polsce już od wielu tygodni obowiązuje wiele obostrzeń. W obecnej chwili zamknięte są galerie handlowe, kina, teatry i szkoły. Nieczynne pozostają również hotele czy pensjonaty, z których teraz mogą korzystać jedynie wybrane grupy osób.

Czy to oznacza, że pozostali Polacy nie mogą teraz rezerwować sobie pobytu w hotelach? Blanka Lipińska podczas relacji na InstaStories zdradziła, jak tego dokonała!

W miniony weekend portal pudelek.pl opublikował zdjęcia paparazzi, na których Blanka Lipińska wychodziła z jednego z sopockich hoteli. Teraz autorka powieści erotycznej "365 dni" podczas relacji na InstaStories skomentowała medialne doniesienia na swój temat i zdradziła, jak udało się jej zarezerwować pobyt w hotelu.

Gdy ostatnio paparazzi zrobili mi zdjęcia w Sopocie koło hotelu, zastanawiałam się, jaką do tego utkają historię media plotkarskie. No i otóż pojawiła się historia, dosyć drętwa, mało związana z prawdą, natomiast dostałam bardzo dużo pytań, jak to się stało, że zarezerwowałam hotel. Moi drodzy, to będzie wiedza z cyklu tej wiedzy tajemnej, mianowicie odpaliłam (Blanka Lipińska podała nazwę strony z której korzystała zamawiając pobyt w hotelu). To nie jest moja pierwsza rezerwacja przez ostatni rok - mówiła Blanka Lipińska. Jeżeli ktoś szuka hotelu, to polecam skorzystać z jednej z najpopularniejszych aplikacji na świecie- dodała.