Blanka Lipińska w jednej chwili mogła stracić cały swój dorobek! "To jest przerażające!"

Blanka Lipińska przeżyła chwile grozy! Mało brakowało a straciłaby cały swój Instagram, który nie tylko jest jej wizytówką ale również jednym ze źródeł dochodu! Aktualnie w sieci obserwuje ją ponad 691 tysięcy osób. Na tę popularność autorka "365 dni" pracowała ostatnie lata.

Nadstawcie uszu wszyscy ci, którzy kochacie swój Instagram. To jest naprawdę przerażająca historia, zwłaszcza dla tych osób, które na swoim Instagramie zarabiają pieniądze i traktują to jako firmę - zaczęła swoją historię.

Wygląda na to, że mała niewinna prośba właśnie uratowała jej biznes! Teraz Blanka Lipińska zwraca uwagę również innym.

Wszystko wskazuje na to, że Blanka Lipińska w ostatniej chwili uratowała swoje konto na Instagramie, na którego popularność pracowała przez ostatnie lata. W dobie social mediów, konta w mediach społecznościowych przynoszą znanym i lubianym spore zyski a dla wielu są głównym źródłem zarobków. Blanka Lipińska przy okazji kupna nowego telefonu poprosiła znajomego informatyka o przerzucenie danych. Przypadkiem okazało się, że na koncie autorki "365 dni" zalogowani są również... hakerzy!

Przychodzę do Tomka, a on mówi do mnie tak: "Blanka, na twoim Instagramie zalogowani byli Chińczycy, ludzie z Indii bodajże", i wszystkie te osoby, słuchajcie, miały dostęp do mojego Instagrama - relacjonuje z przejęciem Blanka.

Być może w ostatniej chwili udało się zareagować:

Blanka Lipińska postanowiła podzielić się swoją historią w sieci, aby tym samym ostrzec również swoich znajomych z branży influencerskiej:

Nauka z tego płynie dla tych wszystkich, którzy kochają swój Instagram. Mianowicie: moi kochani zgłoście się może do osoby, takiej właśnie jak Tomek, która sobie pogrzebie tam i która was pozabezpiecza, żebyście się pewnego dnia nie obudzili bez narzędzia pracy, albo po prostu bez czegoś, co budowaliście, gdzie gromadziliście sobie zdjęcia itd. To jest przerażające, ale w takich czasach przyszło nam żyć, że musimy się nauczyć też zabezpieczać swoje życie, bo już nie tylko żyjemy tu i teraz w realu, ale żyjemy także w Internecie. Niech ta opowieść, kochani, będzie dla was przestrogą -