Blanka Lipińska zaprojektowała szpilki razem z luksusową włoską marką! Znamy ich cenę

Blanka Lipińska nie zwalnia tempa i co chwila dowiadujemy się o jej kolejnych sukcesach. Teraz właśnie dowiedzieliśmy się o kolejnym ważnym projekcie, który zrealizowała. Okazało się, że autorka "365 dni" zaprojektowała szpilki, które właśnie ruszyły do sprzedaży. To naprawdę luksusowy model, a ich cena może niektórych przyprawić o zawrót głowy. Ale nic w tym dziwnego - Blanka współpracowała z jednym z najwybitniejszych projektantów mody na świecie. Zobaczcie sami, jak wyglądają te szpilki!

Blanka Lipińska zaprojektowała buty we współpracy ze znaną włoską marką

Blanka Lipińska już jakiś czas temu zapowiadała, że szykuje nowy, bardzo ważny projekt. Wtedy jednak nie mogła ujawnić, o co dokładnie chodzi, a fani z niecierpliwością czekali na wiadomości od pisarki. I właśnie nastąpił ten dzień, gdy autorka "365 dni" wyjawiła, nad czym tak skrupulatnie pracowała. Okazało się, że razem z włoską marką Casadei, stworzyła luksusowy model szpilek!

Blanka Lipińska jest w stałym kontakcie z fanami i swoim sukcesem, pochwaliła się za pośrednictwem InstaStory.

Jakiś czas temu mówiłam Wam, że robię projekt, o którym jeszcze nie mogę mówić, ale bardzo chcę, że jest to naprawdę spełnienie moich marzeń! I otóż przyszedł ten dzień, kiedy mogę Wam to powiedzieć i myślę, że zrobi to wrażenie szczególnie na osobach, które kochają modę, a tym bardziej na tych, którzy kochają buty. Otóż słuchajcie - chciałam Wam się pochwalić, że razem z marką - uwaga - Casadei, wciąż nie mogę uwierzyć kiedy to mówię. Z Cesarem Casadei, sprawdźcie sobie, kto to jest - ja wiem kto to jest! Miałam okazję go poznać i rozmawiać z nim i mało tego, tworzyć z nim moje własne buty "Casadei for Blanka Lipińska". Jest cytat z mojej książki i to co mogę Wam zagwarantować to to, że te buty na pewno zobaczycie w drugiej części filmu - powiedziała Blanka Lipińska na swoim InstaStory.

W ramach współpracy Blanki Lipińskiej i Casadei powstały naprawdę wyjątkowe szpilki, które są w limitowanej ilości. Mają 12 cm obcas, są w szarym kolorze, a do tego ozdobione bransoletką, na której pojawiły się błyszczące zawieszki w kształcie czaszek! Sami zobaczcie, jak wyglądają!

Mat. prasowe

Model zaprojektowany przez Blankę Lipińską i Casadei wyróżnia jeszcze jeden element - napis wewnątrz obuwia. Jest to słynny cytat z filmu "365 dni" - "Are You Lost Baby Girl?".

Mat. prasowe

Jak już wspominaliśmy, szpilki zostały wyprodukowane w limitowanej ilości, dlatego jeśli chcecie je mieć w swojej garderobie, to trzeba się pospieszyć. Buty są dostępne na stronie moliera2.com. A teraz najważniejsze - ich cena! Buty nie należą do najtańszych, bo kosztują dokładnie 4995 złotych.

I jak Wam się podobają? Chciałybyście mieć je w swojej szafie?

Instagram

Blanka Lipińska spełniła jedno ze swoich marzeń! Zapowiedziała, że szpilki będziemy mogli zobaczyć w drugiej części filmu "365 dni".