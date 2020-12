Blanka Lipińska pokazała zdjęcia Baronem i złożyła mu życzenia urodzinowe! Musicie zobaczyć, co napisała

Blanka Lipińska podczas relacji na InstaStories opublikowała kolaż zdjęć z Aleksandrem Baronem i złożyła mu życzenia z okazji urodzin! Muzyk i juror z "The Voice of Poland" skończył dziś 37 lat i właśnie z tej okazji autorka głośnej powieści erotycznej "365 dni" przygotowała dla niego wyjątkową niespodziankę!

Blanka Lipińska i Baron znów są razem?

Blanka Lipińska i Aleksander Baron byli parą przez ponad pół roku, jednak na początku października w mediach pojawiła się wiadomość, że ich związek to już przeszłość. Ci ciekawe, blisko dwa miesiące po rozstaniu, okazało się, że była para wciąż utrzymuje ze sobą kontakt.

Tak, mają ze sobą kontakt i spotykają się- agentka Blanki Lipińskiej przyznała w rozmowie z pudelek.pl.

Ostatnio paparazzi uwiecznili, jak Blanka Lipińska po wyjściu ze sklepu wsiada do samochodu Barona, a w ostatnią sobotę razem bawili się na imprezie u znajomych. Czy to oznacza, że znów są razem? Blanka Lipińska i Aleksander Baron do tej pory nie skomentowali plotek na swój temat, jednak teraz autorka książki "365 dni" opublikowała w sieci zdjęcia z byłym partnerem i złożyła mu życzenia urodzinowe!

Wszystkiego najlepszego moja bratnia duszo- napisała na specjalnej "kartce urodzinowej". Miłośnik jedzenia, przyjaciele, gwiazda rocka- dodała.

Zobaczcie sami!

Zobacz także: Blanka Lipińska odpowiada Ewie Minge i komentuje rozstanie z Baronem! "Powinna Pani serdecznie przeprosić Aleksandra"

Blanka Lipińska złożyła życzenia Baronowi.

Instagram

Aleksander Baron świętuje dziś 37. urodziny.