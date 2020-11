Blanka Lipińska odpowiada Ewie Minge i komentuje rozstanie z Baronem! "Powinna Pani serdecznie przeprosić Aleksandra" 

Ostatnio dość głośno zrobiło się wokół słów Ewy Minge, która skomentowała rozstanie Blanki Lipińskiej i Barona. Projektantka w nieprzychylnych słowach wypowiedziała się na temat byłego partnera pisarki, co odbiło się szerokim echem.

Kreatorka mody stwierdziła między innymi, że nie rozumie kobiet, które zakochują się w Baronie. Na te słowa obojętna nie pozostała Blanka Lipińska, która odpowiedziała Ewie Minge i zasugerowała projektantce, aby przeprosiła muzyka. Ponadto autorka "365 dni" wyjawiła na swoim InstaStory, jakie ma relacje z Baronem po rozstaniu. Sprawdźcie szczegóły!

Ewa Minge w swoim najnowszym wpisie postanowiła przeprosić za swoje ostatnie słowa. Przyznała, że nie powinna komentować czyjegoś życia.

Po chwili Ewa Minge udzieliła jednak Blance Lipińskiej "cennej rady".

Blanka Lipińska zamieściła pod postem obszerny komentarz, w którym napisała między innymi, że wszystko co chciała na ten temat powiedzieć, napisała Ewie Minge w wiadomości prywatnej. Jednak ze względu na to, że projektantka zamieściła kolejny wpis w tej sprawie w swoich mediach społecznościowych, pisarka postanowiła również odpowiedzieć na forum publicznym. Zasugerowała także kreatorce mody, aby serdecznie przeprosiła Barona.

Pani Ewo, mnie nic nie boli w Pani komentarzu, bo Pani zdanie w tej sprawie jest dla mnie kompletnie nieistotne, a wręcz zbędne. Wszystko co miałam Pani do powiedzenia napisałam w wiadomości prywatnej. Uznałam, że to będzie wyraz mojego szacunku do Pani. Ale skoro znowu na forum porusza Pani temat to pozwolę sobie powiedzieć iż uważam, że wypowiadając się publicznie w tak krzywdzącym tonie o Aleksandrze, powinna Pani serdecznie przeprosić jego. Czytając Pani wcześniejsze podłe i zgorzkniałe słowa mogę tylko powiedzieć, że większej głupoty i echa gawiedzi nie widziałam dawno...i kogo, jak kogo ale Pani o to nie podejrzewałam. Właśnie dlatego, że publicznie i niesprawiedliwie doznała Pani tylu upokorzeń. I skoro już sobie tak medialnie radzimy to rada od młodszej koleżanki, która marzyła o Pani sukni na studniówkę (niestety nie było mnie stać) proszę wrócić do świata mody, by w mediach istnieć znowu jako artysta, a nie wyrocznia od cudzego życia. To zdecydowanie lepiej Pani wychodziło i budziło podziw (przynajmniej mój), a nie niesmak - napisała Blanka Lipińska pod postem Ewy Minge.