Blanka Lipińska podsumowuje 2020 rok. Zaskakujące wyznanie o Baronie

Pożegnanie starego roku to czas podsumowań, nowych postanowień i wyzwań. Jak się okazuje, na sentymenty zebrało się również Blance Lipińskiej. Autorka książek w swoich mediach społecznościowych opublikowała obszerny wpis, w którym postanowiła podzielić się swoimi przemyśleniami. Jak ocenia 2020 rok? Nie zabrakło również tych dotyczących jej życia uczuciowego. Blanka Lipińska zdobyła się na zaskakujące wyznanie, mówi o Baronie?

Blanka Lipińska podsumowała 2020 rok. "To będzie bardzo niepoprawne..."

Jak się okazuje, w przeciwieństwie do niektórych, Blanka Lipińska 2020 rok może zaliczyć do naprawdę udanych. W swoim noworocznym podsumowaniu gwiazda postanowiła wyznać, za co najbardziej jest wdzięczna, wymienić swoje sukcesy i odnieść się do czegoś, czym w pewnym momencie żyła niemal cała Polska - jej życia uczuciowego.

To będzie bardzo niepoprawne co napisze, ale rok 2020 był dla mnie pięknym, wspaniałym i bardzo łaskawym czasem. Odpoczęłam jak nigdy. Mój film odniósł międzynarodowy sukcesu. Moje książki zostały przetłumaczone na dziesiątki języków i wydane na całym Świecie - zaczęła na początku swojego wpisu Blanka Lipińska.

Choć gwiazda przyznała, że był to dziwny rok, szybki, zaskakujący i zupełnie inny niż poprzednie, jest wdzięczna za jeszcze jedną rzecz:

Poznałam i pokochałam mężczyznę, który zmienił mnie i moje życie na zawsze

Czy Blanka Lipińska nawiązała w tym zdaniu do swojego związku z Baronem? Cóż wiele na to wskazuje. w 2020 roku ta dwójka tworzyła jedną z najgorętszych par w polskim show-biznesie, a kiedy na jaw wyszła informacja o ich rozstaniu, fani nie mogli w to uwierzyć. Wygląda na to, że choć dziś nie są razem, wciąż łączy ich wiele miłych wspomnień i obydwoje darzą się szacunkiem. Cóż, takiego podejścia i relacji można tylko pozazdrościć.

