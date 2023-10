Blanka Lipińska to osoba bardzo otwarta. Taką zasadą kieruje się zarówno w stosunku do swoich znajomych, przyjaciół, jak również obserwatorów na Instagramie. Celebrytka często dzieli się z fanami szczegółami ze swojego życia prywatnego. Od jakiegoś czasu w jej mediach społecznościowych pojawiają się kolejne zdjęcia z remontu mieszkania.

Pisarka zdradziła naszej reporterce, dlaczego jeszcze się nie wprowadziła, skoro jej mieszkanie jest prawie gotowe. Sprawdźcie!

Blanka Lipińska postanowiła spełnić kolejne marzenie. Tym razem zainwestowała w nowe mieszkanie, które chciałaby, żeby było perfekcyjnie skrojone pod nią. Pisarka uwielbia czerń oraz ciemne kolory, dlatego szukała projektanta wnętrz, który spełni jej oczekiwania i udało jej się znaleźć taką osobę. Celebrytka przyznała, że pisała do swojej architektki nawet w środku nocy!

W rozmowie z naszą reporterką, Blanka Lipińska przyznała, że jej mieszkanie jest już praktycznie gotowe, jednak przez jeden drobny szczegół nadal nie może się wprowadzić.

Przeprowadzka już miała miejsce. Okazało się, że mieszkanie nie jest gotowe, ja tam zawiozłam rzeczy i nie mam się w co ubrać. Jeżdżę do mojego domu po dresy i myślę "może to dziś?". Wszystko już stoi, ale wieszają mi żyrandole... Wiesz ja mam astmę! - powiedziała pisarka.