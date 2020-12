Blanka Lipińska chwali Julię Wieniawę! Horror połączył byłe Barona

Film "Wszyscy moi przyjaciele nie żyją" dopiero co trafił na Netflixa, a już jest najpopularniejszym filmem na tej platformie w Polsce. Nowy obraz Jana Belcla zbiera doskonałe recenzje. Świeży horror połączony z komedią przypadł do gustu także Blance Lipińskiej, która postanowiła publicznie wygłosić swoją opinię. Tym samym pochwaliła również Julię Wieniawę, a odkąd na jaw wyszedł związek autorki "365 dni" z Baronem zdarzało się, że panie nie szczędziły sobie uszczypliwości.

Blanka Lipińska zachwycona filmem "Wszyscy moi przyjaciele nie żyją"

Julia Wieniawa zagrała w nowym horrorze pt. "Wszyscy moi przyjaciele nie żyją". Nie jest to jej debiut w tym gatunku filmowym. W 2020 roku na Netflixa trafił również "W lesie dziś nie zaśnie nikt" - pierwszy polski slasher.

Nowa produkcja która miała premierę 28 grudnia, w której wzięła udział jest dziś najchętniej oglądanym filmem na polskiej platformie Netflixa. O obejrzenie tej filmowej propozycji z Polski pokusiła się Blanka Lipińska, której "365 dni" bezsprzecznie królowało w 2020 roku. Czy "Wszyscy moi przyjaciele nie żyją" zagrożą jej erotykowi pod względem popularności?

Bardzo dobry film. Gratuluję twórcom - podsumowała produkcję Blanka Lipińska

A wy widzieliście już tę nowość?

Blanka Lipińska jest zachwycona nowym polskim horrorem z Julią Wieniawą w roli głównej. Pogratulowała twórcom na Instagramie.

Instagram / Mat. prasowe

"Wszyscy moi przyjaciele nie żyją" w reżyserii Jana Belcla to zupełny powiew świeżości w polskim kinie. Już dziś zajmuje pozycję numer jeden na polskim Netflixie! Komedia połączona z horrorem w świetnym stylu!

Mat. prasowe

O czym jest "Wszyscy moi przyjaciele nie żyją"?

Podczas imprezy noworocznej paczki przyjaciół seria szalonych wydarzeń wydobywa na jaw sekrety, łamie serca i prowadzi do szokującego finału - reklamują swój film twórcy.

Bogate dzieciaki, przestronna willa do dyspozycji pod nieobecność rodziców, tłum pięknych i młodych ludzi, seks, narkotyki, alkohol, impreza... A w tym wszystkim mrożące krew w żyłach tajemnice, uzależnienia i spiski... To wszystko prowadzi do tragicznej w skutkach rzezi.

To cyniczne połącznie horroru i komedii. Łączy sarkazm, prześmiewczość i sprośność ale nie przekracza pewnych granic.

Świetne kino gatunkowe - keten comedy wymieszana z horrorem, trochę ohydy a la Tarantino, doskonałe dialogi i casting na młodych aktorów, świetna Krzywkowska - podsumowała Karolina Korwin Piotrowska oceniając film na 9/10 na Filmwebie.

Nie brakuje również krytycznych opinii ale jedno jest pewne - produkcja budzi skrajne emocje!

Widzieliście już?