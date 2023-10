Julia Wieniawa choć ma dopiero 22-lata, jest jedną z najbardziej rozpoznawalnych twarzy w polskim show-biznesie. Co więcej ten rok gwiazda może zaliczyć do naprawdę udanych! Występ w "Tańcu z gwiazdami", angaż w nowych produkcjach, wypuszczony singiel, otwarcie dwóch marek, a także odnalezienie miłości w ramionach Nikodema Rozbickiego, to tylko niektóre z jej licznych osiągnieć zaledwie w przeciągu dwunastu miesięcy. Jak się okazuje, oczkiem w głowie rozchwytywanej aktorki jest jej nowe mieszkanie, które z dnia na dzień nabiera coraz więcej detali.

Gwiazda, która została sąsiadką Marcina Tyszki, chętnie chwali się postępami w pracach remontowych w swoim wymarzonym mieszkaniu. Wnętrza inspirowane balijskim stylem i ogromny taras wypełniony po brzegi zielenią robią ogromne wrażenie, choć musimy przyznać, że nasze serce w zupełności skradła łazienka Julii Wieniawy. To prawdziwe królestwo różu, a w takiej wannie kąpieli chciałaby zaznać każda z nas. I jeszcze te kafelki! Jak wygląda kuchnia, salon i pozostałe pomieszczenia w nowym mieszkaniu aktorki? W naszym wideo odkryliśmy jego wszystkie zakamarki.

Julia Wieniawa już niebawem wykończy swoje wymarzone mieszkanie! Warto wspomnieć, że pierwszą nieruchomość aktorka kupiła mając zaledwie 18 lat!