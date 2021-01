Blanka Lipińska jest na Malediwach z nowym partnerem? Pytanie fanki mocno ją zdenerwowało! 

Blanka Lipińska wypoczywa właśnie na rajskich Malediwach. Przepiękne zdjęcia, które publikuje na Instagramie skutecznie podgrzewają atmosferę, nie tylko ze względu na bajkową scenerię ale również w związku z tym, że autorka "365 dni" wygląda na naprawdę szczęśliwą! Wielu fanów zaczęło zastanawiać się czy przypadkiem nie jest ponownie zakochana! Zbyt nachalne zainteresowanie internautów wyprowadziło ją jednak z równowagi, że raz a porządnie rozwiała ich wątpliwości! Co napisała? Sprawdźcie szczegóły.

Pandemia koronawirusa wywróciła nasze życie do góry nogami. Większość osób musiała zapomnieć o podróżach oraz o wymarzonych wakacjach i feriach, nawet tych w Polsce, ze względu na to, że przez obostrzenia od kilku tygodni zamknięte są hotele oraz pensjonaty. Wiele gwiazd zdecydowało się jednak na wypoczynek w ciepłych krajach. Wśród nich jest Blanka Lipińska. Autorka "365 dni" wypoczywa na Malediwach, a na jej Instagramie pojawia się mnóstwo przepięknych zdjęć. Widać po nich, że pisarka jest naprawdę szczęśliwa! Po ostatnim głośnym rozstaniu, tym bardziej fanów zastanawia, kto jest autorem tych gorących zdjęć znad przepięknej wody.

Ciekawość internautki zdenerwowała Blanka Lipińską i postanowiła odpowiedzieć jej bardzo stanowczo:

A co cię to obchodzi? Co za różnica, z kim tu jestem? Chyba obserwujesz mój Instagram dla mnie, a nie dla sensacji? A jeśli się mylę, to jest taki magiczny guzik "przestań obserwować". Polecam. Kochani pokazuje wam tyle swojego życia, ile ja chcę, a nie tyle ile oczekujecie. Uszanujcie to - napisała