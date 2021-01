Blanka Lipińska dokuczyła Julii Wieniawie? Autorka "365 dni" ostro komentuje swoją wypowiedź o rozgwiazdach

Blanka Lipińska skomentowała swoją wczorajszą wypowiedź o rozgwiazdach. Autorka "365 dni" zwróciła uwagę na trend robienia sobie zdjęć ze zwierzętami morskimi. Wiele osób nie zdaje sobie sprawy, że takie niewinne zdjęcie morskie stworzenie może przypłacić życiem. W mediach rozpętała się burza, że wypowiedź pisarki jest lekkim "pstryczkiem" w nos m. in. Julii Wieniawy, która jakiś czas temu pochwaliła się w sieci właśnie taką fotką.

Blanka Lipińska postanowiła skomentować szum wokół swojej wypowiedzi. Zdradziła do kogo ją kierowała.

Blanka Lipińska komentuje wypowiedź o rozgwiazdach

Blanka Lipińska postanowiła poruszyć temat robienia sobie zdjęć ze stworzeniami morskimi na Instagramie. Przebywając właśnie na wakacjach na Malediwach podzieliła się swoimi przeżyciami ze snurkowania. Opowiedziała, że przyglądała się podwodnemu światu, a największe wrażenie zrobiły na niej rekiny oraz płaszczki. Przy okazji podkreśliła, że człowiek nie ma prawa ingerować w życie zwierząt, a robienie sobie z nimi zdjęć narażając je na niebezpieczeństwo jest niedopuszczalne.

Człowiek jest kompletnym intruzem w ocenie i w ogóle świecie zwierząt podwodnych - nie należy ich dotykać, wyciągać z wody. Tym bardziej tak, jak niektórzy wyciągają rozgwiazdy, żeby zrobić im zdjęcie. Przemilczmy. - powiedziała na Instastory

Ta wypowiedź odbiła się szerokim echem w mediach. Niedawno za zdjęcie z rozgwiazdą z krytyką spotkała się m. in. Julia Wieniawa. Wiele osób potraktowało te słowa jako lekki przytyk Blanki Lipińskiej do zachowania koleżanki z branży. Autorka "365 dni" postanowiła jeszcze raz odnieść się do swojej wypowiedzi i podkreślić, że nie kierowała słów do konkretnej osoby, tylko zwróciła uwagę na ogólny problem:

Mówiąc o rozgwiazdach (tu Was rozczaruję) nie miałam na myśli TYLKO celebrytów. Wielu moich znajomych jest teraz na wakacjach, wielu fotografuje się z morskimi "zdobyczami"... Na Instagramie hasztag #starfish jest użyty 1,6 miliona razy. Myślicie, że to wszystko celebryci? NIE. To po prostu ludzie.

Szanowanie świata fauny i flory to zdecydowanie temat, do którego każdy człowiek powinien podchodzić poważnie!

