Blanka Lipińska czuje się jak księżniczka... I tak też wygląda! WOW! 

Blanka Lipińska zmienia wizerunek? W tak słodkiej wersji jeszcze jej nie widzieliśmy! Publikując nowe zdjęcie sama porównała się do... księżniczki! Internauci komentujący jej nowe wcielenie totalnie się z tym zgadzają. Koniecznie musicie zobaczyć, jak autorka "365 dni" prezentuje się w tiulowej sukni. Powinna częściej pokazywać się w takim wydaniu?

Blanka Lipińska zachwyciła nowym zdjęciem. Wygląda jak księżniczka?

2020 rok dał nam nieźle w kość. Jednak Blanka Lipińska z pewnością będzie jedną z tych osób, które nie mogą narzekać. Na początku lutego do kin weszła ekranizacja jej bestsellerowej powieści "365 dni", a box office nie pozostawiał złudzeń, co do sukcesu premiery. Następny bum przyszedł kilka tygodni później, kiedy film trafił na Netflixa. Pierwszy polski erotyk osiągnął ogromny sukces i popularność na całym świecie. Blanka Lipińska cieszyła się nie tylko sukcesem zawodowym ale również prywatnym szczęściem u boku Barona. Niestety po kilku miesiącach związku para zdecydowała się rozstać. Początkowo pisarka nie ukrywała, że to rozstanie sporo ją kosztuje, jednak niedawno w mediach pojawiły się pierwsze plotki o powrocie do partnera. Blanka zdementowała doniesienia twierdząc, że tylko się przyjaźnią.

Dziś ponownie zaskoczyła fanów, tym razem jednak nie chodzi ani o życie miłosne ani zawodowe. Blanka Lipińska dodała zdjęcie, na którym zupełnie odeszła od swojego dotychczasowego wizerunku. Rockowy look porzuciła na rzecz... tiulowej sukni!

Jak księżniczka 👑 - napisała pod zdjęciem

Internauci w stu procentach się z nią zgodzili!

- Ojej 😍 faktycznie jak księżniczka ❤️ Uwielbiam Cię w takim wydaniu! Ty wiesz 😉

- No nie, zjawiskowo i najpiękniej 😍😍😍 to jedno z moich ulubione Twoje zdjęcie ❤️❤️❤️

- Jak ładnie ! Tak delikatnie 😍

- Jak ładnie ❤️

Blanka powinna częściej pokazywać się w takiej odsłonie?

Ostatnio Blanka Lipińska przeżyła trudne chwile, związane m. in. z rozstaniem z Baronem, jednak w ostatnim czasie zapewniła, że łączą ich przyjacielskie stosunki.