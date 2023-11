W tym roku wielkie wyprzedaże Black Friday 2019 zaczynają się 29 listopada - czyli w ostatni piątek listopada. Mimo że Black Friday jest najbardziej popularny w Stanach Zjednoczonych, z każdym rokiem ma coraz większe grono fanów również w Polsce. Dzięki temu sklepy organizują z roku na rok coraz bardziej atrakcyjne rabaty - Black Friday to w końcu idealny moment na kupienie świątecznych prezentów w okazyjnych cenach dla bliskich!

Black Friday 2019 - gdzie i kiedy największe wyprzedaże? H&M, Zara, Reserved i inne.

Większość z nas czeka na ogłoszenie wyprzedaży na Black Friday w większych sieciówkach, takich jak: Zara, H&M, Reserved, Mango, Mohito, Bershka, Oysho, Stradivarius, Sinsay, Medicine, Decathlon, New Balance, Zalando, eMAG, Media Markt, Ochnik, Bonprix, Hekko, home & you, Media Expert, RTV Euro AGD, Van Graaf, Gino Rossi, ECCO, CCC, Deichmann, Promod, Gatta i wiele, wiele innych.

Nic w tym dziwnego! Czasem warto poczekać jeszcze miesiąc, by ukochany płaszcz kupić o 20, 30, a czasem nawet 40 procent taniej!

Co warto kupić w Black Friday 2019?

Jak co roku, najwięcej wyprzedaży pojawi się w sklepach z ubraniami (Zara, H&M, Reserved, Orsay, Mohito itp.), elektroniką, sprzętem RTV i AGD. Co ciekawe, Black Friday to oczywiście nie tylko moda! W Black Friday 2019 warto zaopatrzyć się w telefony, tablety, laptopy, sprzęty do kuchni czy konsole do gier.

Black Friday 2019 to idealna okazja, by kupić prezenty swoim przyjaciołom i bliskim na Boże Narodzenie. To również świetny moment, by zaopatrzyć się w kilka rzeczy "must have" - karmelowy płaszcz, czarne botki, jeansy, biała koszula.