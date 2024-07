Reklama

Biografia Agaty Dudy

Nie minął jeszcze miesiąc od zaprzysiężenia Andrzeja Dudy na prezydenta PR, a w księgarniach już można kupić biografię Pierwszej Damy pt. „Agata Kornhauser-Duda. Pierwsza Dama Rzeczpospolitej”.

Książka utrzymana w stylistyce political fiction. To raczej powieść niż prawdziwa biografia oparta na rozmowach i dokumentach. Agata Duda nie uczestniczyła w jej pisaniu. Dziennikarka “Newsweeka” jest już po lekturze książki i twierdzi, że znajdują się w niej sensacyjne doniesienia na temat pierwszej damy i prezydenta RP.

“Gdyby wierzyć we wszystko, co napisano w tej książce, to okazałoby się, że nowy prezydent jest karierowiczem, a jego żona brzydzi się polityką, zwłaszcza tą w PiS-owskim wydaniu”, czytamy na stronie “Newsweeka”.

Co pojawiło się w książce? Autorka sugeruje, że mama Andrzeja Dudy, Janina nie przepadała za Agatą! Nie podobało jej się, że Agata rzekomo nie chciała wziąć z jej synem ślubu kościelnego oraz fakt, że jej ojciec był Żydem, a na dodatek poetą. Z książki dowiadujemy się również, że Agata Duda nigdy nie przepadała za Jarosławem Kaczyńskim i nie chciała, żeby jej mąż wstąpił do PiS-u.

“Kiedy miał ich odwiedzić prezes Kaczyński, ze złości porozbijała porcelanowe talerze, tak była na Andrzeja wściekła o tę niezapowiedzianą wizytę. I nie chciała, naprawdę nie chciała być jak serialowa Claire Underwood, „nie czuła się charyzmatyczną gwiazdą”. To spin-doktorzy wtłoczyli ją w tę rolę”, pisze autorka książki.

Dodatkowo w książce przeczytać można, że podczas pierwszego spotkania Agaty i Andrzeja, przyszły prezydent wcale nie przypadł jej do gustu. “Dudek”, tak nazywali go rodzice, próbował się z nią umówić, ale ona długo odmawiała. Gdy w końcu udała mu się zabrać ją na tańce, „wiła się jak piskorz, gdy Andrzej w tańcu, niby to przypadkiem, usiłował przylgnąć ustami do jej szyi, włosów czy policzka”...

Opisów z życia prywatnego prezydenckiej pary, które znalazły się w książce, nie należy traktować zbyt poważnie, bo to w końcu tylko political fiction,. Ciekawe jednak, czy Agata Duda skomentuje treść swojej biografii? Podczas wczorajszego wywiadu w TVP, Andrzej Duda oskarżył media o to, że oczerniają jego oraz jego córkę Kingę. Czy teraz też zabierze głos?

