Reklama

Już 30 czerwca w Polsce odbędzie się koncert Beyonce i Jay'a - Z w ramach wielkiej trasy koncertowej "On the run II", promującej ich wspólną płytę "Everything is Love" (dostępną m.in. w serwisie TIDAL)! Bilety na to wydarzenie wyprzedały się na pniu, choć ceny były bardzo wysokie. Jednak zobaczyć ten wyjątkowy duet na scenie to przeżycie, która pamięta się przez lata! Zanim jednak Beyonce odwiedzi Warszawę, organizatorzy koncertu muszą być odpowiednio przygotowani. A wymagania gwiazdy są niebywałe! Cóż, skoro jest się Beyonce, to można sobie na to pozwolić i czasami uprzykrzyć życie innym ;)

Wymagania Beyonce przed koncertem!

Jakie są zachcianki? O tych napisał kiedyś "Daily Star". Zacznijmy od współpracowników. Plotka głosi, że Beyonce wymaga od nich, aby byli ubrani tylko i wyłącznie w ciuchy ze 100% bawełny. Wiemy też, że jej garderoba w miejscu koncertu (a więc Stadion PGE Narodowy) musi być świeżo pomalowana na biało. Obowiązkowym punktem są białe zasłony oraz skórzane sofy. Beyonce musi czuć się komfortowo również w toalecie. Specjalnie dla diwy muszą być wymienione deski klozetowe, a papier toaletowy ma być w kolorze czerwonym.

Jeśli myślicie, że Beyonce od tak napije się z butelki czy z kubka, to się mylicie. Artystka popija napoje tylko dzięki tytanowym słomkom (jedna kosztuje około 3000 zł). To dzięki nim może pić wodę alkaliczną o temperaturze 21 stopni Celsjusza. Z kolei ekologiczne przekąski (o żadnych fast foodach nie ma mowy) muszą być ułożone na szklanych paterach.

„Daily Express” donosi również, że po skończonym koncercie diwa życzy sobie chłodzić gardło. Kulkami lodu. W sumie to nic dziwnego, gdyby nie fakt, że musi on być... ręcznie rzeźbiony. O co chodzi? To wie ponoć tylko sama Beyonce!

Zobacz: Blue Ivy kazała Beyonce siedzieć cicho i jest nową bohaterką internetu! Musicie zobaczyć ten filmik

Co z Jay'em - Z? Raper wcale nie odbiega od swojej żony! Producent chce, aby jego garderoba dzieliła się na siedem oddzielnych pokoi. Największego świra mąż Beyonce ma na punkcie trunków. Jay-Z pije tylko i wyłącznie włoskie wino "Sassicaia" z 2004 roku. Jay-Z uwielbia mieć też spory zapas masła orzechowego i dżemu z winogron.

I co Wy na to?

Zobacz: Ranking „Forbesa” najbardziej wpływowych kobiet świata. Miejsce Beaty Szydło zaskakuje! Pokonała Beyonce

Reklama

Wybieracie się na koncert tej pary?

mat. prom