To pewne i oficjalne! Beyonce i Jay-Z wystąpią razem w Polsce, już 30 czerwca na Stadionie PGE Narodowym w Warszawie! Informację o ich występie podał TIDAL, serwis muzyczny, należący właśnie do Jaya-Z. Szczegóły pod wideo!

Beyonce i Jay-Z razem w Polsce!

Koncert Beyonce i Jaya-Z w Polsce to ogromne wydarzenia. Artystka do tej pory gościła u nas tylko raz, podczas Orange Warsaw Festival 2013. Z kolei raper wystąpił m.in. podczas Open'er Festival w Gdyni czy Coke Live Music Festival w Krakowie. W 2014 roku para wyruszyła we wspólną trasę "On The Run Tour”. Zarobili na niej ponad 100 mln dolarów. Informacje o ich wspólnym koncercie w Polsce pojawiły się na Interii już jakiś czas temu:

To na razie plotka. Ktoś mi o tym powiedział, że państwo Carterowie - Jay-Z i Beyonce - mogą wkrótce ogłosić trasę" - powiedziała Laura Stylez w radiowym programie "Ebro in the Morning" w nowojorskiej stacji WQHT, którą cytował portal.

To na szczęście żadna plotka - Beyonce i Jay-Z ruszają w kolejną wspólną trasę - "On the run II"! W Polsce zagrają już 30 czerwca!

Beyonce i Jay-Z w Polsce - bilety!

Przedsprzedaż biletów na koncert pary odbędzie się w TIDAL, już 19 marca o 10:00. Przedsprzedaż LiveNation.pl: czwartek 22 marca 9.00-17.00. Ceny wahają się od 82 zł do nawet 3 600 zł za pakiet VIP. Beyonce i Jay-Z w ramach trasy koncertowej OTR II wystąpią m.in. w Rzymie, Londynie, Amsterdamie, Kolonii, Glasgow, Paryżu, Barcelonie, Mediolanie oraz oczywiście w kilkunastu miastach w USA.

Wybieracie się na ich koncert?

