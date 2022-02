Bestsellery Empiku 2021. Mocne wystąpienie Maty. Zabrał głos w sprawie zatrzymania! 

Fryderyki to jedne z najważniejszych nagród muzycznych w Polsce. Sama nominacja do nagrody jest dla artysty sporym wyróżnieniem. Jury Fryderyków docenia muzyków w wielu kategoriach - od muzyki rozrywkowej po jazz i muzykę klasyczną. Nagrody w tej ostatniej kategorii zostały już przyznane w czerwcu. Zobacz także: Polsat SuperHit Festiwal 2021: Kayah, Wiki Gabor, Justyna Steczkowska i inne gwiazdy zachwyciły w Sopocie! Fryderyki 2021: Na scenie Sanah, Kayah, Viki Gabor i Margaret Ta edycja wręczenia nagród muzycznych zostanie zdominowana przez kobiety. Na scenie pojawi się wiele wspaniałych kobiecych głosów. Wokalistki zaśpiewają solo jak i w duetach. Widzowie będą mogli podziwiać Margaret , Kayah i Viki Gabor , Anię Dąbrowską, Sanah , Natalię Nykiel, Hanię Rani i Melę Koteluk, Lanberry, Natalię Przybysz czy Natalię Szroeder . Na scenie nie zabraknie uzdolnionych wokalistów w tym Ralpha Kamińskiego, Vito Bambino, czy Gromeego. Jednak zanim zabrzmią utwory znanych wokalistów to wszyscy artyści złożą hołd zmarłemu w kwietniu Krzysztofowi Krawczykowi , wykonując jedną z jego piosenek. Już w marcu uhonorowano Krawczyka Złotym Fryderykiem w kategorii muzyki rozrywkowej za całokształt osiągnięć artystycznych. Transmisja Fryderyków w TVN i Playerze, wśród prowadzących Prokop i Drzewiecka Wydarzenie będzie transmitowane na żywo w telewizji TVN o godzinie 21:00, na Playerze oraz w Onecie. Uroczystość poprowadzą dziennikarze związani ze stacją TVN Marcin Prokop i Gabi Drzewiecka, dziennikarz Radia Zet Robert Karpowicz oraz piosenkarka Mery Spolsky. Gala po raz pierwszy odbędzie się w Szczecinie, a dokładniej w Netto Arenie. Lista nominowanych artystów do Fryderyków 2021 Podczas gali poznamy laureatów w dziewiętnastu...