Raper Mata zatrzymany przez policję! Jego ojciec wcześniej dostał wstrząsającą informację 

Jak podają dziennikarze RMF FM Mata, najpopularniejszy obecnie polski raper, został zatrzymany przez policję za posiadanie narkotyków, a dokładnie 1,5 g marihuany. Jeszcze dziś artysta ma usłyszeć zarzuty - grozi mu do trzech lat więzienia. Poznajcie szczegóły!

Jak podaje RMF FM do zatrzymania Michała Matczaka, znanego jako Mata, doszło wczoraj przed północą w Warszawie na Mokotowie.

Zobacz: Mata podjął współpracę z McDonald's! Co znajdzie się w jego limitowanych zestawach?

Informacje te zostały potwierdzone przez policję dla portalu Ttv.info:

Policja u Maty znalazła 1,5 grama suszu. Raper czeka na zarzuty - najpewniej usłysz je jeszcze dziś. Za posiadanie nielegalnych substancji grozi mu do 3 lat więzienia:

Zobacz także: Kim jest Mata? Bije rekordy popularności!

Chwilę wcześniej ojciec Maty, profesor Marcin Matczak, otrzymał wstrząsający telefon z infolinii CBA - ktoś poinformował go, że jego syn nie żyje:

Dziś około 21.00 dostałem telefon z numeru 800 808 808 (infolinia CBA) z informacją, że mój syn nie żyje. Oczywiście Michałowi nic nie jest. Po krótkim zdenerwowaniu tym telefonem uznałem, że jest on dobrym powodem, by nadal robić to, co dotychczas, tylko bardziej - pisał na swoim Twitterze Matczak.