Ben Affleck skończył 50 lat! Aktor zniszczył swoje małżeństwo i był bliski przekreślenia kariery

Choć Ben Affleck już od dawna był zaliczany do grona najbardziej wpływowych mężczyzn w Hollywood, aktor śmiało może powiedzieć, że życie zaczyna się po 50-tce. Aktor nie musiał długo czekać na sukcesy zawodowe. Mając zaledwie 22 lata, sprzedał scenariusz do filmu "Buntownik z wyboru", który napisał wraz z Mattem Damonem. Produkcja zdobyła dwa Oscary. To był dopiero wstęp do jego wielkiej kariery. Jednak z biegiem lat dokonania zeszły na drugi plan, a Ben Affleck zaczął być kojarzony przede wszystkim ze skandalami. W rolach głównych występowały alkohol, hazard i seks. Artysta zdradził Jennifer Lopez z prostytutkami. Niewierność zniszczyła także jego małżeństwo z Jennifer Garner. Gwiazdor obwiniał za swoje niepowodzenia tabloidy i toczył z nimi otwartą wojnę. Dopiero niedawno ujawnił prawdę o swoich chorobach. Już w wieku 15 lat uzależnił się od alkoholu.

Trudna historia rodziny Afflecków

Wszyscy fani, którzy zastanawiali się, dlaczego Ben Affleck niszczył swoją karierę i życie osobiste, choć - jak się mogło wydawać - urodził się po to, by podbić Hollywood, powinni przyjrzeć się bliżej dziedzictwu aktora. W jego rodzinie nie brakowało dramatów. Wiele z nich niestety nie doczekało się szczęśliwego zakończenia. Wujek skończył, strzelając sobie w głowę. Samobójstwo popełniła także babcia artysty, która przez lata zmagała się z uzależnieniem od alkoholu i barbituranów. Ciotka Bena Afflecka uzależniła się od heroiny. Nałogowcem był także jego ojciec.

Ojciec miał poważny, chroniczny problem z alkoholizmem. Pił cały dzień... każdego dnia. Twierdził, że musi to robić, żeby mieć siłę do zmierzenia się z życiem - mówił Ben Affleck na łamach "The Hollywood Reporter".

Złote dziecko Hollywood i jego utalentowany brat, Casey Affleck chodzili na spotkania wsparcia anonimowych alkoholików. Na szczęście ich ojciec jest trzeźwy już od ponad trzech dekad. Trudne dzieciństwo jednak pozostawiło ślad. Ben Affleck wcześnie zaczął się upijać. Po interwencji matki wylądował na obozie dla zagrożonych nastolatków, gdy miał 15 lat.

Gorzki sukces

Przypadek Bena Afflecka pokazuje, że czasem najgorsze, co może spotkać aktora, to wielki i niespodziewany sukces. Gwiazdor Hollywood był świadomy swoich słabości i unikał alkoholu, który określał jako "niebezpieczny". Wszystko zmieniło się po premierze "Buntownika z wyboru". Pochlebne recenzje i nagrody sprawiły, że artysta zapomniał o swoich demonach i otworzył szampana. Pił go przez trzy lata.

Trzyletni ciąg alkoholowy zakończył się pierwszym odwykiem, na który Ben Affleck trafił w 2001 roku. Widząc, co dzieje się z młodym gwiazdorem i przyjacielem, Charlie Sheen zawiózł go do kliniki w Malibu. Niezły paradoks, biorąc pod uwagę imprezową przeszłość Sheena.

Imprezowałem za dużo i nie widziałem żadnych granic. Odwyk miał mi pomóc zrozumieć, jakim człowiekiem tak naprawdę chciałbym być - przyznał Ben Affleck w rozmowie z "The Hollywood Reporter".

Niestety nie był to jego ostatni pobyt na odwyku. Gwiazdor regularnie wracał do leczenia. Ostatni raz w klinice znalazł się w sierpniu 2018 roku. Jego terapia trwała 40 dni. Ben Affleck obiecał, że dla dobra bliskich nie zamierza przerywać walki z uzależnieniem. Według doniesień od stycznia 2020 roku już w ogóle nie sięga po alkohol.

Próbujesz poczuć się lepiej za wszelką cenę, czy to jedząc, pijąc, uprawiając seks, hazard czy kupując nowe rzeczy. Kończy się tak, że to pogarsza twoje życie. Więc robisz to jeszcze częściej, by zapomnieć o dyskomforcie. Wtedy zaczyna się prawdziwe piekło. Wpadasz w obieg, którego nie da się przerwać. To mi się właśnie przydarzyło. Piłem w miarę normalnie przez długi czas. Zacząłem pić więcej i więcej, kiedy moje małżeństwo zaczęło się rozpadać. To było w 2015 i 2016 r. Moje picie, rzecz jasna, stworzyło tylko więcej problemów - powiedział w wywiadzie dla "The New York Times".

Zdrady

Wiele się mówiło o związku Bena Afflecka i Gwyneth Paltrow. Po dwóch latach gwiazdor stwierdził jednak, że "styl życia Gwyn to medytacja, zielona trawka i niekończące się ćwiczenia jogi" i relacja z aktorką go wynudziła. Później na planie filmowym poznał filmu "Gigli" poznał Jennifer Lopez i wszystko wskazywało na to, że Affleck znalazł szczęście.

Zaplanowany na 2003 rok ślub ostatecznie się nie odbył. Powodem okazała się niewierność Bena Afflecka. Gwiazdor zdradził JLO z dwiema prostytutkami. Jedna z nich postanowiła opowiedzieć o swoim spotkaniu z aktorem na łamach tabloidu. Na koniec wyznała, że bardzo współczuje Jennifer Lopez. Po czterech miesiącach związek gwiazd przeszedł do historii.

Już w 2005 roku Ben Affleck ożenił się z Jennifer Garner. Ich małżeństwo było uznawane za jedno z najbardziej zgodnych w Hollywood. Mogło się wydawać, że aktor dojrzał - w końcu został ojcem trójki dzieci. Z czasem przyszedł także kolejny sukces, czyli Oscar za film "Operacja Argo". Gwiazdor jednak nie poradził sobie z demonami.

Małżeństwo z Jennifer Garner zakończyło się rozwodem w październiku 2018 roku. Już trzy lata wcześniej tabloidy powiadomiły, że Ben Affleck zdradzał żonę z nianią swoich dzieci, młodszą o 14 lat Christine Ouzounian. Wówczas aktor stwierdził , że czuł się uwięziony i gdyby nie rozstanie, nie przestałby pić.

Trzeźwy i zakochany

To jednak nie nieudane małżeństwo było powodem chorób Bena Afflecka. Dekadę po swoim pierwszym odwyku, w grudniu 2021 roku gwiazdor po raz pierwszy zaczął otwarcie mówić o swoich uzależnieniach. Aktor w rozmowie z magazynem "WSJ" potwierdził, że zmaga się z uzależnieniem od alkoholu, hazardu i seksu. Artysta przyznał też, że od 26. roku życia walczy także z depresją i bierze leki, które mają wpływ na jego kondycję.

Zajęło mi dużo czasu, zanim bez cienia wątpliwości przyznałem przed samym sobą, że jestem alkoholikiem - wyznał.

Jedynym lekarstwem na alkoholizm jest cierpienie. Trzeba tylko mieć nadzieję, że dotkniesz dna i się od niego odbijesz, zanim picie całkowicie zniszczy twoje życie - dodał.

W ostatnim czasie można zauważyć, że złoty chłopiec Hollywood zwalczył nie tylko o szczęście bliskich, ale również swoje własne. Powrót Bennifer wywołał ogromne emocje wśród fanów pary. W lipcu Jennifer Lopez i Ben Affleck wzięli ślub w Las Vegas. Gwiazdy wróciły do siebie po dwóch dekadach - znacznie bardziej dojrzałe i świadome. Czy 50-letni już Ben Affleck na dobre uporał się z problemami?

