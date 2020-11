Będzie poluzowanie obostrzeń przed Bożym Narodzeniem? Jest komentarz rządowego doradcy

Tegoroczne święta Bożego Narodzenia stoją pod znakiem zapytania. Miliony ludzi zastanawia się czy będzie mogło spędzić ten wyjątkowy czas w większym rodzinnym gronie. Czy jest szansa na poluzowanie obostrzeń przed świętami również w dziedzinie handlu? Co z przedświątecznymi zakupami? Wielu Polaków obawia się, że nadchodzące święta mogą być powtórką z Wielkanocy, podczas której wiele osób musiało spędzić ten czas z dala od swoich rodzin.

Walczymy teraz o to, aby Święta Bożego Narodzenia można było spędzić normalnie, tak jak w ostatnich latach -powiedział w rozmowie z RMF FM prof. Andrzej Horban, szef grupy rządowych doradców epidemiologicznych.

Jaki więc jest plan? Sprawdźcie szczegóły.

Boże Narodzenie 2020: Będzie poluzowanie obostrzeń przed świętami?

Prof. Andrzej Horban w rozmowie z RMF FM przyznał, że jest szansa na to, aby nastąpiło poluzowanie obostrzeń tuż przed świętami Bożego Narodzenia. Ekspert zaznaczył, że jeżeli uda się utrzymać spadek nowych zakażeń koronawirusem to część z obowiązujących aktualnie restrykcji może zostać poluźnionych mniej więcej w połowie grudnia.

Ministerstwo Zdrowia poinformowało dziś o ponad 24 tysiącach nowych przypadków zachorowań na koronawirusa oraz o 419 przypadkach śmiertelnych. We wczorajszym wystąpieniu Mateusz Morawiecki poinformował, że jeżeli tendencja zachorowań w najbliższych dniach utrzyma się lub będzie spadkowa będzie to oznaczać, że wygraliśmy pierwszą bitwę z wirusem.

Dane z tego tygodnia sprawiają, że w najbliższych dniach nie musimy wprowadzać narodowej kwarantanny. Po konsultacjach z Radą Medyczną ustaliliśmy, że jeżeli liczba zakażeń utrzyma się na podobnym poziomie, bardziej radykalne kroki nie będą potrzebne - ogłosił premier.

W dzisiejszej rozmowie z RMF FM prof. Andrzej Horban również odniósł się do aktualnych danych odnośnie zachorowań, wskazując, że jeżeli uda się utrzymać taki stan to lockdown nie będzie konieczny a aktualnie obowiązujące obostrzenia dot. galerii handlowych czy restauracji zostaną przedłużone do połowy grudnia:

Jeżeli nadal będzie to działało, społeczeństwo będzie dopasowywać się do zaleceń tak jak teraz, to należy spodziewać się w ciągu tygodnia czy dwóch spadku liczby zakażeń, zmniejszenia transmisji. O to nam teraz chodzi

Wygląda na to, że jest szansa abyśmy stopniowo wracali do normalności jeszcze przed Bożym Narodzeniem.

Aktualnie obowiązujące obostrzenia dot. m. in. galerii handlowych, restauracji i siłowni mogą zostać przedłużone do połowy grudnia.