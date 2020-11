Będzie zakaz spotkań w Boże Narodzenie? Odpowiedź rządu nie pozostawia złudzeń

Wszystko wskazuje na to, że tegoroczne Święta Bożego Narodzenia będziemy spędzać tylko w gronie naprawdę najbliższej rodziny - tak jak Wielkanoc. Premier Mateusz Morawiecki odpowiadając na pytanie internautów zasugerował, że zakaz spotkań wprowadzony podczas obecnego lockdownu może się przeciągnąć na święta, by uniknąć spotkań ze starszymi członkami rodziny i narażania ich życia. To samo dotyczy Sylwestra. Niewykluczone zresztą, że podczas świąt będzie już obowiązywać narodowa kwarantanna, bo liczba zakażonych wciąż rośnie - 5 listopada ogłoszono kolejny rekord - 27 tys. zakażonych.

Święta Bożego Narodzenia a koronawirus

W związku z pandemią koronawirusa oraz stale rosnącą liczbą zarażonych, rząd zdecydował się ogłosic kolejne obostrzenia. Premier Mateusz Morawiecki podczas ostatniej konferencji nie wspomniał jednak nic o zbliżających się świętach i Sylwestrze. Rozwiał jednak wątpliwości podczas sesji pytań i odpowiedzi na Facebooku. Został zapytany, czy rząd odwoła sylwestra tak samo jak zamknął cmentarze na Wszystkich Świętych, czyli na ostatnią chwilę.

- Rzeczywiście, ta decyzja zapadła późno, ale gdyby dwa, trzy, czy cztery dni wcześniej została ogłoszona, to nie trzeba było jakichś wybitnych ekspertów, żeby się domyślić, że ogromna większość ludzi ruszy na cmentarze dokładnie w tych dniach poprzedzających dzień, od którego cmentarze miałyby być zamknięte - mówił Morawiecki.

Tak naprawdę już dziś powinniśmy zrewidować plany na święta i sylwestra. Premier podkreślił, że w tym roku "lepiej nie szykować się na hucznego sylwestra z wieloma znajomymi i przyjaciółmi". Mateusz Morawiecki został także zapytany przez internautkę, czy rząd "zabierze nam kolejne święta".

Ostatnią rzeczą, jaką chcielibyśmy robić to zabieranie świąt. Ale proszę popatrzeć na to z takiej perspektywy: Covid zabiera życie ludziom, starszym głównie, rodzicom, dziadkom. Trzeba o nich zadbać - zaznaczył premier.

Morawiecki przypomniał, że dystans jest najważniejszy dla seniorów. Zalecił też powstrzymanie się od uczestnictwa w targach bożonarodzeniowych, które są organizowane w grudniu.

Myślicie, że Boże Narodzenie uda się jednak spędzić w większym rodzinnym gronie?