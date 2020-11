Lockdown w Polsce. Nie zrobimy zakupów na Boże Narodzenie w galeriach?! Jest komentarz Jarosława Gowina

Przez pandemię koronawirusa i obowiązujące w Polsce restrykcje wszyscy drżą o tegoroczne święta Bożego Narodzenia. Czy przez lockdown oraz duże ograniczenia związane m. in z handlem, nie będziemy mogli zrobić przedświątecznych zakupów? Jarosław Gowin zabrał głos w sprawie działalności galerii handlowych w okresie przedświątecznym. Czy jest szansa, że w grudniu zostaną ponownie otwarte? Sprawdźcie szczegóły.

Zobacz także: Przez koronawirusa świąt Bożego Narodzenia nie będzie? Krzysztof Jackowski miał wizję

Od kilku tygodni sytuacja związana z koronawirusem w Polsce jest naprawdę trudna. W ubiegłym tygodniu rząd wprowadził kolejne restrykcje, w efekcie których zostały zamknięte m. in. galerie handlowe i placówki kultury. Nie pracuje również gastronomia stacjonarna, a posiłki można zamawiać jedynie na wynos. Premier Mateusz Morawiecki podczas oficjalnej konferencji stwierdził, że niewykluczona jest również narodowa kwarantanna. Co więc ze zbliżającymi się świętami Bożego Narodzenia? Czy rząd wymyśli rozwiązanie, które umożliwi obywatelom zrobienie świątecznych zakupów w galeriach handlowych? O tym czy jest szansa na ponowne otwarcie galerii handlowych w grudniu, wypowiedział się Jarosław Gowin w programie "Tłit":

Wszystko będzie zależało od poziomu zakażeń. Podkreślam, tym razem przyszłość miejsc pracy 100 tys. Polaków, kwestia zamożności całego społeczeństwa, spoczywa na barkach nie tylko rządu i służby zdrowia ale tez każdego z nas. Co do galerii handlowych proszę przyjrzeć się rozwiązaniom w większości krajów Unii Europejskiej. Tam galerie handlowe są prawie wszędzie wyłączone z użytku. Zdajemy sobie sprawę z tego, że grudzień jest szczególnie ważnym miesiącem dla sektora handlowego. Jeśli tylko warunki epidemiczne na to pozwolą, będziemy odmrażać, nawet punktowo, jak najszybciej poszczególne branże