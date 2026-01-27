Rodzinne napięcia w domu Beckhamów osiągnęły punkt kulminacyjny! 26-letni Brooklyn Beckham opublikował w mediach społecznościowych oświadczenie, w którym wprost zarzuca swoim rodzicom manipulacje, próbę zniszczenia jego małżeństwa z Nicolą Peltz oraz kontrolowanie jego życia. W oświadczeniu podkreśla, że czuje się przytłoczony ich zachowaniem, które jego zdaniem wywołało u niego "niepokój".

Victoria i Dawid ponoć chcą się pogodzić, ale mają postawić synowi ultimatum.

Victoria i David Beckhamowie stawiają synowi ultimatum?

Według doniesień brytyjskich i amerykańskich mediów, rodzice Brooklyna są zdruzgotani jego publicznymi oskarżeniami. Chcą pojednać się z synem, ale tylko pod jednym warunkiem - ma zerwać kontakt ze swoją żoną, Nicolą Peltz.

David i Victoria kochają Brooklyna i boją się go stracić. Przyjęliby go z powrotem natychmiast . (...) Nicola nie zniknie z życia Brooklyna. To nie jest ultimatum, na które on się zgodzi - cytuje swojego informatora 'People'.

Źródła cytowane przez "The Sun" oraz "People" donoszą, że David i Victoria nie mają zamiaru kontaktować się z synem, dopóki pozostaje on w związku z Nicolą.

On zawsze będzie ich dzieckiem, wciąż go kochają i nigdy nie zamkną przed nim drzwi. Ale dopóki jest z Nicolą, nie chcą mieć z nim kontaktu - informuje 'The Sun'

Wskazano również, że dziadkowie Brooklyna są bezradni wobec zaistniałej sytuacji, bo kochają wnuka, ale widzą też cierpienie własnych dzieci.

Brooklyn Beckham planuje wydać książkę?

Dodatkowe kontrowersje wywołała informacja o planowanej przez Brooklyna książce, w której ma on rzekomo ujawnić tajemnice rodzinne i opisać szczegóły swojego dorastania w cieniu medialnej potęgi nazwiska Beckham. Doniesienia te wskazują, że Brooklyn ma już dopięte plany wydawnicze, a książka miałaby ukazać się w najbliższej przyszłości.

Według jego słów, wsparcie, którego przez ostatnie trzy lata doświadczył ze strony żony, było większe niż to, które otrzymywał od rodziców. Nicola Peltz od początku była w centrum rodzinnego konfliktu, co jeszcze bardziej zaogniło sytuację.

Brooklyn Beckham podpisał szokującą umowę przed ślubem Pierre Teyssot / SplashNews.com/East News

Brooklyn Beckham oskarża rodziców, a oni skomentowali wpis na temat syna CHANDAN KHANNA/AFP/East News

Zobacz także: