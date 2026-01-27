Beckhamowie chcą się pogodzić z Brooklynem? Jest tylko jeden warunek
Rodzinna wojna u Beckhamów. 26-letni Brooklyn Beckham uderza w Davida i Victorię, zarzucając im niszczenie małżeństwa z Nicolą Peltz. Według medialnych doniesień rodzice stawiają mu twarde ultimatum - pojednanie tylko bez żony.
Rodzinne napięcia w domu Beckhamów osiągnęły punkt kulminacyjny! 26-letni Brooklyn Beckham opublikował w mediach społecznościowych oświadczenie, w którym wprost zarzuca swoim rodzicom manipulacje, próbę zniszczenia jego małżeństwa z Nicolą Peltz oraz kontrolowanie jego życia. W oświadczeniu podkreśla, że czuje się przytłoczony ich zachowaniem, które jego zdaniem wywołało u niego "niepokój".
Victoria i Dawid ponoć chcą się pogodzić, ale mają postawić synowi ultimatum.
Victoria i David Beckhamowie stawiają synowi ultimatum?
Według doniesień brytyjskich i amerykańskich mediów, rodzice Brooklyna są zdruzgotani jego publicznymi oskarżeniami. Chcą pojednać się z synem, ale tylko pod jednym warunkiem - ma zerwać kontakt ze swoją żoną, Nicolą Peltz.
David i Victoria kochają Brooklyna i boją się go stracić. Przyjęliby go z powrotem natychmiast . (...) Nicola nie zniknie z życia Brooklyna. To nie jest ultimatum, na które on się zgodzi
Źródła cytowane przez "The Sun" oraz "People" donoszą, że David i Victoria nie mają zamiaru kontaktować się z synem, dopóki pozostaje on w związku z Nicolą.
On zawsze będzie ich dzieckiem, wciąż go kochają i nigdy nie zamkną przed nim drzwi. Ale dopóki jest z Nicolą, nie chcą mieć z nim kontaktu
Wskazano również, że dziadkowie Brooklyna są bezradni wobec zaistniałej sytuacji, bo kochają wnuka, ale widzą też cierpienie własnych dzieci.
Brooklyn Beckham planuje wydać książkę?
Dodatkowe kontrowersje wywołała informacja o planowanej przez Brooklyna książce, w której ma on rzekomo ujawnić tajemnice rodzinne i opisać szczegóły swojego dorastania w cieniu medialnej potęgi nazwiska Beckham. Doniesienia te wskazują, że Brooklyn ma już dopięte plany wydawnicze, a książka miałaby ukazać się w najbliższej przyszłości.
Według jego słów, wsparcie, którego przez ostatnie trzy lata doświadczył ze strony żony, było większe niż to, które otrzymywał od rodziców. Nicola Peltz od początku była w centrum rodzinnego konfliktu, co jeszcze bardziej zaogniło sytuację.
