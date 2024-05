Iwona Pavlović jest jurorką "Tańca z Gwiazdami" od samego początku istnienia programu! Przez kilkanaście edycji u jej boku siedziała Beata Tyszkiewicz, która była dla wielu ulubioną sędziną. Kilka sezonów temu aktorka zrezygnowała z pracy przy tanecznym formacie i od tamtej pory rzadko pojawia się w mediach. Teraz Iwona Pavlović zdradziła nam, jak czuje się Beata Tyszkiewicz i czy mają ze sobą kontakt.

Iwona Pavlović o kontakcie z Beatą Tyszkiewicz po "TzG"

Iwona Pavlović to ikona programu "Taniec z Gwiazdami". Często uczestnicy show to właśnie ją wskazują, jako tą, której najbardziej się obawiają. Przeciwieństwem Czarnej Mamby była zawsze Beata Tyszkiewicz, która swoim spokojem i opanowaniem dodawała otuchy tancerzom oraz gwiazdom. Niestety, kilka sezonów temu postanowiła zrezygnować z sędziowania tanecznego programu, a jej miejsce zajął wówczas Andrzej Piaseczny, a od tegorocznej edycji Ewa Kasprzyk. Zapytaliśmy Iwonę Pavlović, czy ma kontakt z aktorką Beatą Tyszkiewicz. Zobaczcie, co odpowiedziała jurorka:

Mam, ale bardzo śladowy. Ona w ogóle nie chce tych kontaktów(...) wiem, ze nawet jej przyjaciele mają z nią ograniczony kontakt, to jest taki bardziej sms od czasu do czasu(...) Ma się dobrze w swoim domu - przyznała Iwona Pavlović.

Zobaczcie, co więcej zdradziła nam "Czarna Mamba". Obejrzyjcie wideo, które zamieszczone jest powyżej.

