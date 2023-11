Beata Tyszkiewicz przeszła zawał serca pod koniec maja 2017 roku. Do zdrowia dochodziła w Instytucie Kardiologii w Aninie.

Jestem silna i nie wybieram się więcej ani do szpitala, ani na tamten świat. Jestem na razie w szponach choroby, więc muszę dopasować swoje życie do niej i posłuchać trochę lekarzy. Nie snuję więc planów zawodowych i nie myślę o pracy, bo muszę się skupić na tym, by dojść do siebie. Trzeba mi spokoju. Wszyscy o mnie dbają. Mam świetne zdrowe jedzenie, więc nie mam co narzekać i czuję się w miarę dobrze - mówiła "Faktowi" po zawale Beata Tyszkiewicz.