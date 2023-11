Reklama

Rozstanie Beaty Tadli i Jarosława Kreta wzbudziło ogromne emocje. Tym bardziej że Beata Tadla dowiedziała się, że jest singielką... z mediów! Sytuacji między byłymi partnerami nie polepszał fakt, że oboje spotykali się na planie "Tańca z Gwiazdami" i w studiu telewizyjnym Nowa TV. Między Beatą i Jarosławem na wizji widać duże napięcie, a ostatnio pogodynek... poniżył swoją partnerkę przed kamerami!

Zobacz: "To wybór Jarka, nie wolno nic na siłę". Beata Tadla ujawniła kulisy związku z Jarosławem Kretem!

Beata Tadla i Jarosław Kret w starciu o pierścionek zaręczynowy!

W wydaniu "24 Godzin" Beata Tadla i Jarosław Kret wdali się w dyskusję, dotyczącą pierścionków zaręczynowych. W telewizji został wyemitowany materiał o pierścionku Joanny Krupy, wartym 2 miliony złotych. Wtedy Marek Czyż, współprowadzący programu spytał Kreta:

- Kupiłbyś taki?

Jarosław Kret zażartował, że nie ma tylu pieniędzy, ale gdyby miał, to by kupił. W tym czasie Beata Tadla nerwowo ruszała dłońmi, wpatrując się w nie. To nie umknęło uwadze Jarosława.

- A co ty tak pokazujesz? Ona miała jeden pierścionek, ale się jej rozpadł - powiedział.

Jak zareagowała Beata Tadla? Zobaczcie wideo!

Polecamy: Tadla i Kret znów razem w programie na żywo. Beata zakpiła z Jarosława! ZOBACZ

Przeczytaj też: Beata Tadla i Jarosław Kret razem w programie na żywo! Zobaczcie tylko minę dziennikarki!

Jarosław Kret poniżył Beatę Tadlę na wizji!

East News

Reklama

Beata Tadla ostro odpowiedziała Jarosławowi!