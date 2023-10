Dla wielu kibiet to bardzo trudny temat, jednak Beata Kozidrak nie ma oporów, by mówić o nim otwarcie. Uważa, że korzystanie z medycyny estetycznej to kwestia wolności każdej kobiety i jeśli któraś ma takie potrzeby, to czemu nie!

Reklama

A jak to wygląda w odniesieniu do niej samej?

Nie będę się starzeć z godnością, będę z godnością wydawać pieniądze na to żeby zatrzymać jak najdłużej urodę - mówi szczerze przed kamerą Party.pl.

Co sama stosuje? Czy zamierza coś poprawić sobie w przyszłości. Jak się okazuje wyraźnie stawia granice, w co ingerować nie zamierza. Wszystko to opowiedziała naszej dziennikarce, Monice Maszkiewicz.

Każda z nas chce wyglądać dobrze, chyba nie znam takiej kobiety, która chciałaby wyglądać źle - podsumowuje Beata i ciężko się z nią nie zgodzić!

East News

Z piosenkarką spotkaliśmy się podczas eventu zapowiadającego festiwal "Miasto Muzyka by Empik", który odbędzie się 25-26 września na warszawskim lotnisku Bemowo. Beata Kozidrak została ogłoszona jednym z pierwszych headlinerów wydarzenia.

Reklama

Zobacz także: Beata Kozidrak szczerze o nowym ukochanym! "Ja widzę błysk w oku mojego faceta"