W sobotę, 28 lipca, media obiegła bardzo smutna wiadomość o śmierci Kory. Piosenkarka zmarła po kilku latach walki z nowotworem. Smutne doniesienia potwierdzili bliscy Kory, którzy opublikowali wzruszające oświadczenie, w którym zdradzili, że artystka odeszła w swoim ukochanym domu na Roztoczu.

Śmierć Olgi Jackowskiej wstrząsnęła jej kolegami z show-biznesu. Wśród gwiazd, które opublikowały w sieci swoje wspomnienia związane z Korą jest Beata Kozidrak. Jak wokalistka zespołu Bajm pożegnała swoją koleżankę ze sceny?

Beata Kozidrak opublikowała w sieci wpis, w którym zdradza, że po raz pierwszy spotkała Korę kiedy miała zaledwie 19 lat. Piosenkarki spotkały się na słynnym festiwali w Opolu.

Opole 79 rok. Miałam 19 lat kiedy pierwszy raz zobaczyłam Korę. Przygotowywałam się do występu. Weszła do garderoby i z wielką pewnością siebie stanęła obok, przed lustrem, wzięła moją czerwoną szminkę i pomalowała nią usta. Już wtedy wiedziała czego chce, ja jeszcze nie...

Do zobaczenia...- napisała na Instagramie.