Kora i Kamil Sipowicz znali się ponad 40 lat. Matka Sipowicza nie akceptowała jego związku z Korą, dlatego para mogła zamieszkać ze sobą dopiero w 1989 roku. Wcześniej dzieli swoje życie na dwa domy.

W 1976 roku na świat przyszedł ich syn, Szymon Sipowicz. O tym, że Szymon jest synem Sipowicza, a nie Marka Jackowskiego, dowiedział się kilka lat później podczas jednego z koncertów:

Dlaczego Kora w końcu wyjawiła prawdę?

Kamil miał ogromny wkład w wychowanie dzieci, bo on się z nimi bawił. On z nimi jeździł na nartach, pływał, on się z nimi wygłupiał, kupił im pierwszy komputer Atari, on przewoził im niezwykle skomplikowane i rozwijające gry z Niemiec, wprowadzał koleżeńską atmosferę. Dzieci uwielbiały, kiedy Kamil się pojawiał w naszym świecie. Myślę, że Szymon czuł, że to jest jego ojciec, było zresztą między nimi duże podobieństwo. Obecność Marka (Jackowskiego, ojca Mateusza - red.) w naszym życiu prywatnym była minimalna, natomiast Kamil zawsze był. Miałam więc odwagę powiedzieć prawdę, ale musiałam mieć akceptację wszystkich stron