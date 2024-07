Beata Kozidrak wbija szpilę Maryli Rodowicz! Piosenkarka najwyraźniej nie lubi być porównywana do swojej koleżanki ze sceny muzycznej. W rozmowie z Radiem Złote Przeboje Beata Kozidrak wytknęła Maryli Rodowicz, że nie pisze tekstów do swoich piosenek i wchodzi do studia nagrań "na gotowe".

Ona nie komponuje i nie pisze tekstów. Ja nie przychodzę do studia na gotowe, tak jak ona. Ja piszę teksty od początku swojej działalności. Jeśli chodzi o Bajm czy moje solowe projekty, to ja jestem od początku z tym związana- powiedziała Beata Kozidrak.

Wypowiedź piosenkarki wyraźnie zaskoczyła Marylę Rodowicz. Artystka w rozmowie z Super Expressem odniosła się do krytycznej oceny, publicznie wystawionej przez Kozidrak.

Jestem osobą, która nie lubi agresji, kłótni, więc najchętniej bym się zaprzyjaźniła... To prawda, że nie piszę tekstów i nie komponuję, więc zarabiam wyłącznie gardłem. Zarabiam wyłącznie koncertami, nie mam dochodów z ZAiKS. Ale nie wchodzę do studia na gotowe, uczestniczę w tworzeniu, w próbach, w nagraniach. To tyle á propos tej pani.

Myślicie, że Bata Kozidrak przesadziła? Maryla Rodowicz mogła poczuć się urażona opinią koleżanki?

