Beata Kozidrak przeżywa teraz bardzo trudne chwile. Po pierwsze, te związane z rozwodem z Andrzejem Pietrasem. Po drugie, jak podaje "Na żywo", okazuje się, że matka Kozidrak jest poważnie chora. Piosenkarka stara się za wszelką cenę pomagać mamie, przyjeżdża do niej, a kiedy nie jest to możliwe, dzwoni do niej jak najczęściej.

Reklama

Jeśli nie może przyjechać, dzwoni do niej - powiedziała w rozmowie z "Na Żywo" znajoma Beaty Kozidrak. - Jest też w stałym kontakcie z rodzeństwem, bratem Jarosławem i siostrą Mariolą. We trójkę dzielą się obowiązkami wobec rodzicielki - twierdzi tak pismo.

Na szczęście w walce z chorobą matki i w związku z rozwodem z Pietrasem Beatę Kozidrak wspiera stale jej rodzina i przyjaciele.

My trzymamy kciuki za Beatę Kozidrak! Mamy nadzieję, że wszystko ułoży się w jej życiu!

Zobacz także

Zobacz też: Mąż Beaty Kozidrak przyłapany na pocałunkach z młodą brunetką! Gwiazda wykorzysta te zdjęcia w sądzie?

Beata Kozidrak przeżywa ostatnio trudne chwile.

Artystka potwierdziła rozwód z Andrzejem Pietrasem! Teraz dowiedziała się, że jej matka jest poważnie chora.

Eastnews

Reklama

•Fot. Eastnews