Beata Kozidrak na planie nowego teledysku do piosenki "Upiłam się Tobą" prezentuje się bardzo seksownie. Nowe zdjęcia gwiazdy pokazał Kajetan Góra, stylista fryzur, który na co dzień współpracuje m.in. z Dodą. Jak Wam się podoba nowy look Beaty Kozidrak? My jesteśmy bardzo za!

Premiera teledysku Beaty Kozidrak do piosenki "Upiłam się Tobą" już niedługo. Tymczasem my możemy oglądać piękne zdjęcia z planu, na których gwiazda prezentuje się w bardzo seksownej czarnej sukni z długimi rozcięciami i z przedłużonymi włosami. Wygląda rewelacyjnie. Po rozstaniu z mężem, Andrzejem Pietrasem, rozkwita!

Może to nowa miłość tak na nią wpływa? :)

Wielu internautów porównało Beatę do... Dody! Słusznie?