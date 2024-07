Beata Kozidrak i Andrzej Pietras spędzą święta razem? Nie tak dawno w mediach pojawiła się informacja, że wokalistka i jej wieloletni partner podjęli decyzję o rozstaniu. W ich małżeństwie od dawna nie działo się najlepiej i plotkowano o kryzysie tych dwojga. Okazuje się jednak, że pomimo burzliwego rozstania para najprawdopodobniej spędzi święta razem. Wszystko dla dobra córek.

Reklama

Tym razem Wigilia będzie w domu Beaty pod Warszawą. Rodzina postanowiła, że to lepsze rozwiązanie niże jechanie do domu pod Lublinem. Dla nich najważniejsze jest dobro dzieci i wnucząt. Córki cały czas mają dobry kontakt z ojcem, a Beata nie chce, by się to zmieniło - czytamy w Super Expressie.

Beata Kozidrak nie chce psuć córkom dobrych relacji z ojcem, a święta to przecież wyjątkowy czas, dlatego nie ma mowy o żadnych kłótniach i rozpamiętywaniu gorszych czasów. Co ciekawe rodzina nie będzie wybierała się aż do Lublina, gdzie jest dom rodzinny Kozidrak. W tym roku święta wszyscy razem spędzą w domu wokalistki pod Warszawą.

Zobacz: Beata Kozidrak zaprojektowała koszulki! Każdy fan musi ją mieć. Jaka cena? ZDJĘCIA​

Zobacz także

Beata Kozidrak i Andrzej Pietras spędzą święta razem?

Wokalistka nie chce psuć dobrych relacji córek z byłym mężem