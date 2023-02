Berlinale 2023: Joanna Kulig na Berlinale olśniła na kreacją od Chanel 85 tysięcy złotych

Joanna Kulig pojawiła się na tegorocznym Berlinale w związku z premierą filmu "She Came To Me". Podczas oficjalnej konferencji prasowej zaprezentowała się w obłędnej stylizacji.

Joanna Kulig jest jedną z najbardziej znanych polskich aktorek. Popularnością cieszy się nie tylko w Polsce, ale i za granicą. Na swoim koncie ma imponującą liczbę świetnych ról, także w produkcjach zagranicznych. Na odbywającym się właśnie 73. Międzynarodowym Festiwalu filmowym w Berlinie zaprezentowany został najnowszy film z jej udziałem, zatytułowany "She Came to Me". Na konferencji prasowej, promującej amerykańskie dzieło, gwiazda pojawiła się w kreacji od Chanel, której głównym elementem był żakardowy żakiet. Zobaczcie, jak Joanna Kulig prezentowała się na Berlinale 2023.

Joanna Kulig na Berlinale 2023 w stylizacji od Chanel za 85 tysięcy złotych

Berlinale jest jednym z najważniejszych światowych festiwali filmowych. W tym roku polskim akcentem w nim jest udział Joanny Kulig, która zagrała jedną z głównych ról w prezentowanej na festiwalu amerykańskiej komedii "She Came to Me" Rebekki Miller. Pierwszego dnia festiwalu odbyła się konferencja prasowa, na której polska gwiazda zaprezentowała się w kreacji Chanel, pochodzącej z najnowszej kolekcji domu mody. Górę stanowił biały żakardowy żakiet z ciemnymi obszyciami i lekko bufiastymi rękawami, połączony z czarną bluzką. Dół stylizacji to biała spódnica przed kolano. Do tego aktorka dobrała klasyczne czarne szpilki oraz kolczyki także z kolekcji Chanel.

Film "She Came to Me" z udziałem Joanny Kulig opowiada o bohaterach, których losy nieoczekiwanie się ze sobą splatają. Akcja filmu rozgrywa się w Nowym Jorku, a w głównych rolach zobaczymy m.in. Petera Dinklage'a, Anne Hathaway, Marisę Tomei, Briana d'Arcy Jamesa oraz oczywiście polską gwiazdę.

- To opowieść, w której przeplatają się losy bohaterów żyjących w tętniącej życiem metropolii - Nowym Jorku. Kompozytor Steven Lauddem mierzy się z blokadą twórczą. Nie jest w stanie ukończyć partytury do opery, która ma być jego wielkim powrotem. Za namową żony Patricii - która kiedyś była jego terapeutką - wyrusza na poszukiwanie inspiracji. To, co odkrywa, jest czymś więcej, niż mógłby sobie wyobrazić - głosi opis filmu "She Came to me".

Joanna Kulig często ma zaszczyt gościć na najważniejszych światowych festiwalach, a filmy z jej udziałem są bardzo wysoko oceniane przez krytyków. Pojawiając się na czerwonym dywanie polska gwiazda wybiera raczej proste kroje i klasyczną kolorystykę. Tak na przykład Joanna Kulig wyglądała na festiwalu filmowym w Cannes.

A jak Wam podoba się stylizacja aktorki z Berlinale 2023?

