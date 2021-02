Basia Kurdej-Szatan w seksownej bieliźnie... Pokazała za dużo? A spójrzcie na Rafała Szatana! Jest gorąco 

Barbara Kurdej-Szatan i Rafał Szatan już dawno nie wstawili do sieci tak gorącego zdjęcia! Ona w satynowym kusym szlafroku oraz seksownej bieliźnie a on... w rozpiętej koszuli! Internauci totalnie nie spodziewali się takiego widoku, a przecież do Walentynek pozostało jeszcze sporo czasu!

Musicie zobaczyć to zdjęcie!

Basia Kurdej-Szatan i Rafał Szatan w zmysłowej odsłonie

Basia Kurdej-Szatan i Rafał Szatan początek roku spędzili na Zanzibarze, gdzie udało im się odpocząć i nabrać sił przed kolejnymi miesiącami pełnymi wyzwań. Niedawno ich rodzina się powiększyła, a na świat przyszedł upragniony synek Henryk. Maluch ucieszył nie tylko rodziców ale również dumną starszą siostrę, która doskonale odnajduje się w swojej nowej roli.

W dodatku rodzina Szatanów niedługo przeprowadzi się do nowego wymarzonego lokum. Przed nimi jednak jeszcze okres remontów oraz urządzania wymarzonego nowego miejsca. Rafał Szatan w dodatku rozpoczął próby teatralne w innym mieście - a jego nieobecność dała się nieco żonie we znaki. Ostatnio Basia Kurdej-Szatan przyznała, że tęskni - to piękne uczucie! Na szczęście małżonkowie wciąż spędzają ze sobą każdą wolną chwilę, a ostatnie zdjęcie podgrzało atmosferę nawet wśród internautów!

Basia Kurdej-Szatan zaprezentowała się w naprawdę seksownej bieliźnie, z kolei Rafał wcale nie zostawał w tyle, pozując do aparatu w rozpiętej zalotnie koszuli.

Lubię, gdy jesteśmy tylko we dwoje. My już gotowi na Walentynki, a Wy? - napisała na Instagramie

Fani nie mogli oderwać wzroku od tego ujęcia:

- Piękna i zmysłowa a z drugiej strony drapieżna i pociągająca 😍 ale PIĘKNEJ WE WSZYSTKIM PIĘKNIE😍♥️

- Ohoo🔥

- Ulala! Dziwię się ze Rafał patrzy w obiektyw, a nie na Ciebie! 🙈 bo jako kobieta, nie mogę oderwać od Ciebie wzroku😂🙈

- Jak się okazuje, diabeł nie musi ubierać się u Prady, żeby fantastycznie wyglądać 😉💥 ❤️ Dużo miłości 🍾

Zdecydowanie zrobiło się gorąco!

Mimo imponującego stażu w małżeństwie ich uczucie wciąż jest tak samo gorące jak na początku! Takie relacje nie zdarzają się często!