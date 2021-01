TYLKO U NAS: Barbara Kurdej-Szatan straciła pracę w "M jak miłość"? Jest komentarz gwiazdy!

Pod koniec grudnia media obiegła informacja, że Barbara Kurdej-Szatan straciła pracę w "M jak miłość", a grana przez nią postać Joanny Tarnowskiej bezpowrotnie zniknie ze scenariusza serialu. Rzekomo producenci nie chcieli czekać na jej powrót z urlopu macierzyńskiego. Jaka jest prawda?

Do tej pory aktorka nie dementowała tych informacji. Powód? Święta spędziła w rodzinnym gronie, a tuż po Nowym Roku razem z mężem i dziećmi wyleciała na zimowy odpoczynek na Zanzibarze. Po powrocie do Polski udało nam się skontaktować z Basią, która zdradziła, czy pojawi się jeszcze w serialu TVP2.

Aktorka podkreśla, że najbardziej stęskniła się za ekipą, z którą od lat współpracuje na planie serialu.

Produkcja "M jak miłość" też jest już przygotowana na przyjęcie aktorki na plan. Zgodnie z wcześniejszymi zapowiedziami, zaplanowano dla Kurdej-Szatan specjalne udogodnienia. Jakie? M.in. zorganizowano dla niej oddzielną przyczepę, do której (jeśli będzie taka potrzeba) będzie mogła zabierać ze sobą synka Henia oraz jego nianię. Jeśli się uda, w lutym gwiazda wróci też na scenę krakowskiego Teatru Variete.

Przymierzamy się do zagrania trzech spektakli „Chicago”. Wstępnie zaplanowane daty to 19, 20 i 21 lutego. Liczę, że do tego czasu ponownie otworzą teatry i uda nam się wystąpić dla widzów – dodaje Basia.